為創業狠心賣仔！嫩媽開價近$19萬　賣2歲兒子斷正被捕　判刑出爐

為了錢而賣掉自己親生骨肉，實在令人髮指！烏克蘭有女子因需籌錢創業，竟出價100萬格里夫納（下同，約18.8萬港元）賣掉年僅2歲的兒子，惟她和買家見面時，卻被警方當場拘捕。女子事後承認自己不想再照顧年幼兒子，認為有足夠資金創業便能開展新生活。當地法院近日審理案件，女子雖在庭上否認自己罪行，但仍因干犯《未成年人口販運罪》而被判囚8年。



烏克蘭有女子為籌錢創業，狠心賣掉2歲兒子被捕。（網上影片截圖）

烏克蘭20歲嫩媽為創業 狠心賣2歲兒換錢

綜合外媒報道，事發於2024年4月，烏克蘭聶伯城（Dnipro）一名年約20歲女子因為想籌集資金創業，竟出價100萬格里夫納，企圖賣掉年僅2歲的兒子以換錢。涉事女子當時曾向身邊朋友透露想要「賣仔」計劃，最終找到一位相熟者願意出價購買兒子，她隨即與對方約定交易時間和地點。

與買家相約交易 遭警方斷正即時被捕

惟當女子與買方交易見面時，被警方當場拘捕，並於她身上找到一袋裝滿現金的袋子，正是她與買家之間交易所得款項。網上流傳影片顯示，其中一名警察正在清點現金，女子則被另一警員戴上手銬，有社工到場接走孩子。

女子與買方交易時被警方斷正，並於其身上找到一袋交易所得現金。（網上圖片）

警員清點現金。（網上影片截圖）

警員清點現金。（網上影片截圖）

警員清點現金。（網上影片截圖）

女子當場被警方拘捕。（網上影片截圖）

法院依《未成年人口販運罪》 女子被判囚8年

當地警方調查時，女子供稱自己不想再照顧兒子，認為若將孩子賣掉，便有足夠資金實施其創業計劃，開展新生活。男童事後已接受醫生檢查，交由當地社會服務機構安置照顧。法院近日審理案件，雖然女子在庭上否認自己罪行，但仍被依《未成年人口販運罪》判處監禁8年。

男童事後被社工接走，交由當地社會服務機構妥善安置照顧。（網上圖片）

男童事後被社工接走，交由當地社會服務機構妥善安置照顧。（網上圖片）

（綜合）