倫常悲劇｜狠母欲推女兒落樓殘殺片瘋傳　女崩潰求救揭更心酸身世

「媽媽！不要打我啊！」馬來西亞吉隆坡發生倫常悲劇，3子之母竟然想把大女兒從4樓陽台推下樓殘害，嚇得大女兒求救，幸居民目擊事件急召警方到場，救出大女兒並扣留母親。而這家人更多心酸身世曝光，原來母親經常把自己3名小孩當出氣袋，施以精神和身體虐待，更多次趕孩子出家門導致他們深夜留宿街頭，至今次更險些釀成慘案。



馬來西亞吉隆坡有母親竟然想把大女兒從4樓陽台推下樓殘害。（影片截圖）

馬來西亞《中國報》報道，事件於上周六（10月15日）下午1時半，在隆市舊古仔路一個店屋4樓住家單位發生。從上傳的影片見到，當時母親與大女兒似有爭執，其間母親把大女兒拉到半身越過4樓陽台欄杆，並用手把大女兒的頭部往下推，似想把大女兒推下樓，大女兒則用手拍打母親奮力掙扎。

事發一刻▼▼▼

目擊事件的居民報案求助，警方到場帶走涉事母親和大女兒返警局協助調查，阻止了慘劇發生。

事後曝光了這家人更多心酸身世。據報道，該名母親與丈夫育有3名子女，年齡最小的只有3歲多，而夫妻居住上址2年多，經常大聲爭執和丟東西擾民；到丈夫搬走後，母親把子女當出氣筒，不斷精神和身體虐待他們，還曾多次趕孩子出家門，導致他們深夜被迫留宿街頭。

警方到場帶走涉事母親和大女兒返警局協助調查。（網上圖片）

報道指，當地居民多次痛罵和勸阻母親行為，又向福利局舉報，3名小孩於是被官員帶走安頓在他處2個月，惟之後母親接孩子回家，再度虐待孩子。報道續說，險被母親推下樓的大女兒曾因為不堪被虐，萌生輕生念頭，相當悽慘。