未來老爺奶奶︰不轉工不准結婚　女生感委屈　職業被嫌棄原因曝光

很多情侶談婚論嫁時，都必須要跨過對方父母一關。台灣1名從事電商行業的女生表示，與男友交往約5年，預計2026年底結婚，正當以為一切順利進行，開始大讚男友是「神隊友」時，男友卻表示父母不喜歡其工作，「覺得電商很多都是騙人的」，特別是其公司售賣保健食品，「感覺就是用不好的產品騙老人家的積蓄」，甚至表明如果要結婚，就要「未來媳婦」換工作，令到她大感委屈。



大量網民留言指「你怎麼沒想過換男友？」、「你對神隊友的定義是不是有什麼誤會？」、「就是在做直銷啊，夫家反對做直銷不行嗎？哪有規定公婆一定要喜歡媳婦的」、「聽起來真的蠻像騙錢的，如果產品市面上都有，為什麼他們不去藥局買要跟你買？」。



台女事後更新內容，表示原來大家都誤會她從事直銷，解釋指直銷是靠「人與人」的信任和介紹來售貨，但電商是網絡平台，「更像是線上商店」，其公司售賣生活用品、食品和保健品等，「只是我們在醫療這一塊比較費心經營，也有請護理師、營養師加入團隊」。



樓主最初和男友父母見面時，樓主都有介紹自己工作，但對方說了1句「不好啦」。（《溏心風暴3》電視截圖）

未來老爺奶奶反對樓主的職業

樓主在「Dcard討論區」表示，自己從事電商行業，公司沒有實體店，買賣雙方都是以線上交易，由於和很多保健食品公司合作，所以客人以銀髮族為主。最初和男友父母見面時，樓主都有介紹自己工作，但對方說了1句「不好啦」，樓主不以為意，以為他們覺得電商行業不穩定，但她已工作了接近7年，「年資也算長了，也在2年前升上小主管」。

男友父母「覺得電商很多都是騙人的」

樓主和拍拖約5年的男友計劃於2026年底結婚，男友一直都是神隊友，不用她操心，「以為一切都很順利，但卻收到這令我錯愕的消息」。男友有日突然表示，「我爸媽不喜歡你這份工作」，樓主困惑詢問原因，男友表示父母「覺得電商很多都是騙人的」、「感覺就是用不好的產品騙老人家的積蓄」，甚至表明如果要結婚，樓主就要轉工，「做什麼都好，月薪差也沒關係」。

男友父母「覺得電商很多都是騙人的」、「感覺就是用不好的產品騙老人家的積蓄」，甚至表明如果要結婚，樓主就要轉工。（《溏心風暴3》電視截圖）

樓主︰保健食品是市面上會有賣的，哪裡騙人？

樓主大感委屈，認為自己沒有做錯，「保健食品是市面上會有賣的，哪裡騙人？」、無法從工作和男友之間二選一，男友感到為難，但指「不要管他們！日子是我們再過的！」，樓主慨嘆「男友跟家人感情很好，不希望他因為我跟爸媽鬧不和啊」。

網民認為工作或和詐騙有關︰直銷就直銷

許多網民留言指「神隊友？笑死！」、「如果他是神隊友，你不會知道這些事，更不會因此苦惱，他也不會在你面前表現出為難的表情」、「另一半再怎麼神都是別人家的小孩，不要太有把握他會站在你這邊一輩子」。

有網民認同未來老爺奶奶看法，認為樓主工作可能和詐騙有關，指出「電商、保健食品、線上交易，看到我媽怎麼勸都不聽在蝦皮買回來的幾10箱保健食品，這波我可能無法站你這邊」、「你是做直銷的嗎？那就不難理男方父母的想法了」、「直銷就直銷，哪1間啊，說出來啊」。

樓主大感委屈，認為自己沒有做錯，最終明白原來大家誤會她從事直銷。（《BB來了》電視截圖）

樓主解釋電商並非直銷

樓主事後補充指，發現很多人詢問我是否直銷「突然有點豁然開朗，因為他爸媽可能也以為我是做直銷的，但真的不是啊，各位」，解釋其公司售賣生活用品、食品和保健品等，「不只是針對保健品而已，只是我們在醫療這一塊比較費心經營，也有請護理師、營養師加入團隊」，重申直銷是靠「人與人」的信任和介紹來售貨，通常有獎金制度，但電商是透過網絡平台，令到商品曝光和成交，「更像是線上商店」，所以不涉及詐騙，笑言「留言一堆誤會啊，哈哈哈哈笑死我，都說是電商了」。

（Dcard討論區）