夫家苛索嫁妝被拒生恨！婦遭虐待　狠毒老爺奶奶「注射愛滋病毒」

對嫁妝不滿就狠下毒手？印度近日發生1宗可怕的家暴案，1名30歲已婚女子遭夫家全家嫌棄折磨，老爺和奶奶甚至故意向她注射帶有愛滋病病毒的針劑使她染病，試圖奪去其性命。而背後原因，竟是因為女子的父母不同意姻親對嫁妝一而再的苛求。女子的父親得知她的慘狀後，決心向當地法院提告，法院亦已下令要求警方徹查女子夫家的罪行。



印度1名30歲女子遭夫家全家嫌棄，甚至被老爺和奶奶故意注射帶有愛滋病病毒的針劑使她染病。（示意圖，unsplash）

綜合印媒報道，印度北方邦1名父親近日入稟法院，指控姻親一家因對嫁妝不滿而傷害虐待他的30歲女兒索納爾（Sonal Saini）。據指，該名父親於2023年2月將女兒索納爾嫁給北阿坎德邦（Uttarakhand）哈里德瓦爾（Haridwar）的男子阿布舍克（Abhishek），而嫁妝包括150萬盧比（約13.4萬港元）現金及1輛汽車。

夫家苛索嫁妝被拒埋禍根

不過婚禮完成後，親家卻對嫁妝表示不滿，並額外再苛求250萬盧比（約22.4萬港元）及1輛SUV車。索納爾的父親拒絕親家不合理的「加碼」要求，結果阿布舍克及他的父母一怒之下，竟將索納爾趕出家門。之後在賈斯瓦拉村（Jaswawala）村委會的調停下，索納爾再被送返夫家，這卻成為她噩夢的開始。

根據索納爾父親提出的訴狀中，阿布舍克及他的父母疑不滿索納爾一家不願滿足他們對嫁妝的索求，因此將怒氣發泄在索納爾身上，除了在肉體及精神上折磨她外，還強行用帶有愛滋病病毒的針頭對她進行注射，試圖令她染病並逐步將她殺害。

索納爾入院檢查發現已染上愛滋病。（示意圖，非當事人，GettyImages）

由於索納爾健康日漸轉差，她的父母帶她到醫院治療，檢查發現她感染了愛滋病，但她丈夫阿布舍克的愛滋病檢測卻呈陰性。索納爾這才說出自己遭受夫家虐待的經歷，而她的父母亦即時向警方報案。可是，警方一直沒有採取行動。

法院下令警方徹查

索納爾的父親無法接受，於是早前直接去當地法院提告，指控親家一家試圖謀殺他女兒。而法院近日下令，要求警方依據多項嚴重罪行，包括嫁妝騷擾、襲擊以及謀殺未遂等，對疑犯阿布舍克、他的父母及其他家屬立案調查。

（綜合）