不肖子醉酒暴打母親！母非首次被家暴　因1事拒怪責　揭心酸內情

小時候遭遇到意外，也不應當成家暴母親的理由。新加坡1名60歲男子年初醉酒後暴打78歲母親，事後被捕及遭控告，日前被判監18周。當地傳媒訪問捱打婦人，她坦言不是首次被兒子暴打，但解釋兒子13歲時和朋友爬芒果樹時從高處掉下，被鐵枝刺穿臉，1隻眼被刺瞎。兒子意外後性格大變，而其丈夫後來也因車禍離世，她日夜工作無時間照顧，兒子也變得暴躁。她認為兒子現時的行為很大程度上和小時候的意外有關，故不會責怪他。



新加坡1名男子醉酒回家後反鎖母親暴打，被判囚18周。（示意圖／資料圖片）

醉酒回家反鎖母親暴打

新加坡年初爆出不肖子暴打母親事件，事發於2月7日，任職洗碗工的60歲姓沈男子與母親同住，當天下班後和朋友喝酒，直至隔天凌晨2時才醉酒回家，身在客廳的母親見狀，對兒子好言相勸。惟被告聽到後暴怒，先鎖上門阻止母親逃走，再衝前暴打母親頭部和胸口，完全無視母親不停求饒。

被告邊打邊鬧母親「無用」，批評她無法帶錢回家，甚至威脅要打死她，暴力狂毆至凌晨3點才回房睡覺。受害人隔天早上拿出鎖匙離家，致電幼子和女兒求救，他們帶母親求醫，新抱則報警。醫院驗傷發現婆婆的左臉、手腕瘀傷，額頭、眼眶和鼻腫脹，而警方調查又發現，受害人早於18年前就已成功申請針對被告的人身保護令，禁止被告家暴她。

受害母親承認非首次被家暴，但她拒絕怪責兒子。（網上圖片）

求情指母親不想提告

60歲的沈男被控違反婦女憲章及蓄意傷人罪，求情指妹妹探監時得悉母親要做手術，願用公積金支付費用。妹妹則轉述母親不想提告，也不想被告賠償，反而害怕離世時無法見被告最後一面。被告向法官承諾會好好工作供養母親，希望輕判，但控方駁斥這不是減刑理由，最終他被判入獄18周。

被告小時候和朋友去爬芒果樹時掉下，鐵枝刺穿了他其中1隻眼。（網上圖片）

兒子因兒時意外失右眼變暴躁

受害母親接受當地傳媒訪問，承認不是首次被兒子暴打，提及兒子時仍對其暴行感恐懼，但她非常痛惜兒子。她透露，兒子13歲讀小學時，和朋友到一處洋房的園地爬芒果樹，其間不慎墮下，遭旁邊籬笆的鐵刺刺穿臉頰，1隻眼被刺瞎。兒子在意外後性格大變，而丈夫在事故後的9個月也因車禍離世，她需賺錢照顧孩子而日夜工作，沒太多時間看管兒子。而其性格亦變得暴戾，她感無奈但只能一再原諒。

受害母親指，兒子過去犯罪時，她曾將兒子小時候受傷的報道剪報拿到法院求情。（網上圖片）

母親拒怪責兒子

受害母親續指，兒子過往因犯罪入獄多年，她曾拿兒子小時候受傷的報道剪報向法院求情，但因保釋金太高，她無力支付，兒子入獄後她每天以淚洗面，出獄後馬上讓兒子搬回去同住。

受害母親深信兒子現在性格暴躁和小時候的意外有關，很難責怪他，她不知道兒子出了甚麼問題，當時醫生只是說他「沒有頭腦了」，兒子性格也確實變暴躁，現時最怕自己過世後，兒子會和弟妹衝突，到時無人照顧他，甚至希望兒子早她一步離世。

（綜合）