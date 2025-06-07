濕疹｜中醫解構治療方法　嚴重濕疹皮膚流滋滲血　可試火針療法

濕疹（英文：Eczema）是常見皮膚病之一，佔總皮膚病患者人數高達六成以上，主要影響幼童或青少年，亦有部分患者長大後仍受疾病困擾，不僅帶來生理上的痛苦，亦影響外觀，打擊患者自信心，產生負面情緒。以下將從中醫角度出發，與各位讀者分享中醫如何解釋濕疹的成因，以及中醫的治療方法，其中包括內用藥及火針療法，希望可以幫助各位讀者或身邊的朋友對濕疹有更多認識，找到合適的治療方法。



文：香港註冊中醫師洪嬿



上圖為一名病人患上濕疹的情況，下圖為該名病人的濕疹經治療後獲得改善的情況。（作者提供）

中醫如何解釋濕疹成因

濕疹是一種由多種內外因素引起的過敏性發炎性皮膚病，以多形性皮損，邊緣不清，多為對稱分佈，多伴隨搔癢，反覆發作，纏綿難癒臨床特徵。嚴重濕疹甚至可見皮膚流滋滲血。

濕疹的成因包括內在及外在因素。就內在因素，部份患者因遺傳或體質因素，或好吃肥甘厚膩，生冷甜食等傷及脾胃，致體內風、濕、熱邪積聚，當「邪無出路」，浸淫肌膚，則發為濕疹。就外在因素，主要為環境因素或接觸致敏原，如住於濕熱地區較易誘發濕疹，臨床上常見移居海外的病人回港後濕疹復發。

濕疹是香港常見皮膚病之一，佔總皮膚病患者人數高達六成以上，患者可以考慮循中醫方法改善症狀。（資料圖片）

濕疹的中醫治療方法

中醫治療濕疹著重標本同治，急性期以治標為主，處理因濕疹所致的痕癢、流滋滲血等情況。緩解期則以治本為主，辨證論治，旨在提升個體正氣，調和陰陽，令病情得以控制，減少復發機會。視乎病情需要，可配合外洗或外敷藥，雙管齊下，內外兼治，效更顯著。除此以外，針灸亦有效地調節體內氣血的流動，刺激皮膚自我的修復能力，改善濕疹問題。遇到稍為頑固或嚴重的濕疹病人，如大範圍的皮損流滋，反覆難癒，甚至可配合火針治療，效果立桿見影。

治療濕疹的常用中藥包括清熱解毒、養血潤燥、祛風滲濕等功效的藥物。常用的方包括龍膽瀉肝湯、消風散、當歸飲子、除濕胃苓湯等。臨床上，藥物要配伍得宜，如脾胃虛的病人不宜過度的清熱解毒，有損正氣；若因情緒壓力而導致濕疹發作，則要同時加入疏肝解鬱的藥物，如鬱金、合歡花等；若濕疹集中下肢，則以清利下焦濕熱為主。

如果患者屬初起的急性濕疹，皮膚呈現泛紅但未有破損及滲水流血，可配合清熱止癢的中藥作外用洗劑，常用的中藥包括苦參、黃柏、地膚子、荊芥。 可若皮膚已出現皮損、滲水流滋，則會配合收斂生肌藥使用，如馬齒莧洗劑或紫雲膏。

中醫治療濕疹有不同方法，需要視乎患病程度及病人體質而定。（AI生成圖片）

嚴重濕疹可以考慮使用火針療法

嚴重濕疹患者皮膚可出現破損及流滋滲血，某些部位如大腿內側或關節內側，因易受衣物或皮膚磨擦，加上其他內外因素，令皮損反覆，難以癒合。嚴重濕疹的患者在臨床治療上可考慮火針治療，配合內服藥，雙管齊下，提升療效。

火針為中醫傳統針法之一，屬溫通法，透過局部刺激穴位或患處皮膚，可有助清熱瀉火、行氣除濕、祛風止癢，加速傷口癒合，配合毫針針灸及中藥，減低濕疹復發機會。

火針使用特製的針具，針身較粗，在酒精燈上燒紅後，輕輕地在皮膚表面施針，需眼明手快掌握施針的力度。即使皮損明顯，反覆流滋的病人，一般在施針1-2次已可見明顯的改善。

濕疹的飲食注意事項

濕疹患者要避免進食動氣、動血的發物，當中包括煎炸熱氣辛辣食品。（資料圖片）

濕疹作為常見的皮膚病，除了藥物或針灸治療外，平日的飲食禁忌亦要留意。

濕疹患者要避免進食動氣、動血的發物，包括甲殼類海鮮、羊肉、鴨、鵝、菇、筍、酒類飲品、煎炸熱氣辛辣食品等。過甜或生冷、奶類製品亦要減少進食，因可導致體內積濕。生活上亦要避開致敏原或外界強刺激，包括化學物、過度曝曬、熱水澡等。

一般而言，會建議患者在轉季或濕疹發作期要特別注意以上飲食禁忌，假如皮膚情況已穩定或大致痊癒，則可慢慢攝取各種營養，均衡飲食即可。

總結

中醫講求辨證論治，不同證型的濕疹患者會有不同的治法方藥，若要找到最適合個體的用藥或治療方法，建議諮詢註冊中醫師。

作者簡介



洪嬿中醫師為香港註冊中醫師，持有香港中文大學中醫學理學碩士及香港中文大學中醫學學士學位。洪醫師在中大畢業後加入大型醫院診所工作多年，期間修讀多個證書課程，現於私人診所執業。

