陌生普通話男問路　大埔友憂乘機要錢行騙　尾隨拍攝：幫你報警！

「問路黨」、「借車錢黨」、「請食飯黨」等頻現街頭，騙子手法多樣，實在令人不得不防！近日有大埔錦石新邨街坊大叔懷疑在村內遇上騙子，因擔憂對方入村以問路作藉口再行騙，於是尾隨拍攝，並指責對方「乞衣啊嘛」、「嚟搵錢」等，欲將對方趕出村。拍攝其間大叔又多次反問對方「呢度係咩村？」，但可疑男子未能回答，僅以普通話回應「你不要跟着我」、「我聽不懂」，又表示「我沒偷沒搶！我就問你一下路」。



影片並未交代事件始末，但有網民就懷疑男子意圖入村行騙，「一貫做法，扮問路跟住就叫你畀錢佢」、「佢初初係咪細細聲講好多嘢問你攞錢？」，亦有人表示擔憂「隨時係踩線爆竊」。



有網民在大埔錦石新邨懷疑遇上騙子，於是跟隨拍片並提醒街坊「小心騙子問你拿錢」。（「大埔 TAI PO」FB影片截圖）

該網民於5月7日傍晚將影片上傳至Facebook群組「大埔 TAI PO」，並提醒大埔街坊「小心騙子問你拿錢。今日近錦石新邨」，疑遇上騙子以問路作藉口再索取錢財。

當時1名穿黑衣、操普通話的男子沿錦石新邨旁的錦山路徘徊，而片主以手機跟隨拍攝，其間多次表示自己居住在村內，並對黑衣男身份生疑。片段一開始就聽到黑衣男表示「你不要跟着我」，而拍片的大叔就表示「我屋企喺度！啲街坊喺度，啲村民喺度」。

1名穿黑衣、操普通話的男子沿錦石新邨旁的錦山路徘徊，而片主以手機跟隨拍攝。（「大埔 TAI PO」FB影片截圖）

1名穿黑衣、操普通話的男子沿錦石新邨旁的錦山路徘徊，而片主以手機跟隨拍攝。（「大埔 TAI PO」FB影片截圖）

拍片者怒斥「乞衣」、「嚟搵錢」

黑衣男以手指指向拍片者鏡頭，稱「你說的我聽不懂，你不能無緣無故的拍我」，大叔即喝止「你唔好郁手啊！你行啦，你乞衣啊嘛！你聽唔懂我講嘢啊嘛！」。隨後黑衣男多次要求大叔不要跟着他，然後急步欲離開，不過大叔緊隨其後，懷疑對方擅入村中行騙求財，「你嚟搵錢啊嘛！我幫你！」，又表示「你入到嚟……唔好講咁多嘢！差人拉你唔係拉我」。

黑衣男被問「呢度係咩村」未能回答

黑衣男以手遮擋拍攝，表示「你不要說廣東話！我聽不懂」，而大叔即厲聲表示「唔好掂我」。黑衣男無從躲避，於是怒問「你是幹什麼啊！你拍夠了嗎？」。大叔霸氣回應「未！你可以走！呢到唔係你地方」，更多次反問「呢度係咩村？」。

黑衣男被問「呢度係咩村」未能回答，僅表示「聽不懂」。（「大埔 TAI PO」FB影片截圖）

黑衣男未能說出答案，只一貫說「你說話我聽不懂」，並要求大叔停止拍攝。大叔問「你咁驚我影你啊」，而黑衣男即怒拍欄杆問「你跟着我幹什麼啊」。大叔回應「我而家等差人啊」，並再次拒絕停止拍攝，「唔得！因為你唔喺度住！你知唔知呢度邊度啊？」。

黑衣男不滿大叔拍片反質疑動機 聞「幫你報警」即轉身

黑衣男突然轉身急步橫過馬路，而大叔亦跟在其後，黑衣男即反問「你腦子是不是有病啊？你年齡這麼大啦你想幹什麼！」，隨後又怒吼「我沒偷沒搶！我就問你一下路！你是幹什麼！你香港人就是這樣啊？」，之後更反過來質疑大叔「你是想偷我還是搶我啊」。大叔即時機警回應「報警啊！我幫你報警，放心啊」，而黑衣男聞言卻馬上轉身加快腳步離開。

黑衣男堅稱自己只是問路，怒吼「我沒偷沒搶！」。（「大埔 TAI PO」FB影片截圖）

黑衣男走出一段路後，發現大叔仍跟在身後，於是叫他「你有事就去忙，跟着我幹什麼」，又向大叔詢問「你拍我有什麼意義」，而大叔則指「你理得我啊？香港無呢樣嘢（肖像權），你識聽啊嘛！睇下差人信你定信我，好嗎？」。最終黑衣男向石蓮路方向離開，影片至此結束。

最終黑衣男向石蓮路方向離開，影片至此結束。（「大埔 TAI PO」FB影片截圖）

網民懷疑有人藉問路行騙

影片並未交代事件始末，有網民表示「無頭無尾」，亦有人從兩人對話猜測黑衣男疑似入村行騙，「一貫做法，扮問路跟住就叫你畀錢佢」、「又講唔出村名，又行嚟行去都唔知要去邊咁」。另有網民就問「佢初初係咪細細聲講好多嘢問你攞錢？」，樓主未有回應，不過讚好了該則留言。

另有網民不信任黑衣男，更懷疑他別有用心，建議報警，「直接報警，叫佢唔好走，等警察嚟，呢輪村屋爆格好勁！佢可能嚟踩線都唔定」、「隨時係踩線爆竊」、「問路啊嘛！報警搵差人幫你，你仲走？」。有不少網民則讚揚拍片大叔「夠晒正義」，「做得好，無賴就係要咁對付」、「拍片呢個做得好啊！我哋以後跟佢呢個做法」、「拍片保留證據」、「而家係趕佢出村，免得佢喺度犯案」。

（Facebook）