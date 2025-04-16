屯門借錢黨？內地男稱巴西來港提款卡失效　女街坊借$600後呻中伏

屯門又有借錢黨？有屯門女街坊指在西鐵站遇到操北方口音的男子，指自己從巴西來港做生意，可是提款卡「攞唔到錢」，還在提款機前示範給她看，更指自己不是迫不得已也不會向女士借錢，女街坊被他的誠懇打動，借了600元給他支付酒店及飯錢，對方表示會在第二天由朋友過數給她，可是女街坊覺得可能已中伏，於是發文提醒其他人不要中計。



帖文隨即被瘋傳，引起網民熱議，「巴西嚟香港做生意無信用卡食飯」、「一日搵幾個水魚，月入5萬不是夢，仲唔使交稅」、「報警啦」。



內地男稱巴西來港做生意，但提款卡失效無錢。（《從前的我們》劇照）

內地男稱巴西來港做生意 提款卡提不到錢

有網民早前在Threads上表明代屯門女街坊發文，女街坊稱在屯門西鐵站被疑似借錢黨騙財，對方是操北方口音的內地男子。女街坊指該男子聲稱從巴西來港做生意，但提款卡「攞唔到錢」，「仲親身去提款機示範畀我睇」。

女街坊好心借600元支付酒店及飯錢

男子更表示迫得不已才向女仔借錢，女街坊「見佢好誠懇就信咗佢，話聽日中午佢朋友就會過返數畀我」，女街坊於借他600元支付酒店及飯錢。可是，她借錢後心感不妙，「覺得可能中咗伏」，於是發文提醒其他人不要中計。

有人指女街坊中伏無疑，建議她「報警啦」。（《無法成為野獸的我們》劇照）

網民籲報警

事件引起網民熱議，有人指女街坊中伏無疑，「巴西嚟香港做生意無信用卡食飯」、「你問佢幫佢打999報警吖嘛，睇下會唔會9秒9閃人？」、「一日搵幾個水魚，月入5萬不是夢，仲唔使交稅」、「報警啦」。

有人指已有不少例子，「畀100都嫌多，你畀600？之前咁多人都遇過呢種人，新聞應該都有講，之前用旅行冇現金等做藉口問人借錢，而家又用其他藉口，當買個教訓啦，呃人嘅人先係最賤」。