K場血案！男子遇中學女同學打招呼　她男伴以為搭訕互毆險遭刺死

就算女伴遭異性搭訕，也不該訴諸暴力，何況根本是一場誤會，卻險鬧出人命！台灣桃園1間卡啦OK場所，去年5月發生傷人血案，1名男子在場消遣後遇到初中女同學，於是上前與她打招呼。豈料女生的同行男友人以為是胡亂搭訕，2男爆發口角後互毆，男同學突然持刀，向該名男伴猛刺多下，導致他雙手胸腹被刺傷，當場血流如注，幸及時送院搶救才能保住性命。



案件日前審理，男被告承認罪行，已經與男傷者達成和解及作出賠償，法官裁定「重傷害未遂」罪名成立，判處有期徒刑1年5個月，但可緩刑4年。



林男見到初中女同學上前打招呼，被許姓男子以為搭訕，雙方互毆，林男取刀險刺死許男。（示意圖/gettyimages）

被告與女同學打招呼 被誤搭訕爆口角互毆

台媒於今年5月報道，案件發生於2024年5月17日晚上，當時20歲林姓男被告和友人在蘆竹區1間卡啦OK場所消遣。到了深夜11時許，林男和友人打算離開，遇到許姓男子一行人，當中1名女子是林男的初中同學，林男便上前跟她打招呼，惟許男懷疑林男藉故搭訕，雙方初則口角，繼而動武。

女生男伴險被刺死 送院搶救保命

林男突然手持利刀，猛刺許男多下，其雙手和胸腹部受傷，造成結腸穿刺傷、雙側創傷性氣胸、多處穿刺性傷口、胸骨後血腫和左側橫膈膜疝氣等，及時送院搶救才撿回一命。

法官裁定被告「重傷害未遂」罪名成立，判處有期徒刑1年5個月，緩刑4年。（示意圖/gettyimages）

法官判罪成 判處緩刑

蘆竹警分局事後帶走林男，林男承認罪行捱告，案件在桃園地院審理。法官考量到被告認罪，加上與受害人達成和解及賠償，足見有悔意，亦沒有前科，受害人亦同意從輕發落，依照刑法第59條規定酌減刑罰，裁定「重傷害未遂」罪名成立，判處有期徒刑1年5個月，緩刑4年，緩刑期間接受保護管束，以及4場法治教育課程，案件仍可上訴。

（綜合）