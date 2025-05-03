傾電話太大聲捱罵！男外勞猛刺同鄉同事11刀奪命　法院終極裁決

打電話太大聲的確擾民，但切勿演變成暴力收場。台灣苗栗1名泰籍男外勞在員工宿舍內打電話聊天時，同鄉同事覺得聲量太大，於是上樓理論，雙方卻大打出手，捱罵外勞取出水果刀，繼而向同鄉猛刺11刀，送院不治。案件經一審後，涉案外勞被判囚9年10個月，案件經二審後改判入獄10年6個月，服刑完畢後驅逐出境，全案再次審理，最高法院駁回上訴定讞。



阿比取刀後，向瓦城猛刺11刀。（示意圖/gettyimages）

台媒於4月報道，涉案泰籍外勞阿比（Ladta Aphisit）和死者瓦城（中文譯名）皆由水泥廠僱用，平日住在苗栗縣銅鑼鎮的員工宿舍，他們沒有宿怨。

打電話太大聲被罵 猛刺同事11刀

案發2023年12月8日晚上8時許，阿比在宿舍2樓打電話聊天，瓦城則和其他工人在1樓飲酒，但他覺得阿比太大聲，隨即徒手上樓指責對方，他們爆發口角。

阿比取起床頭1把長約15厘米的水果刀，向瓦城頭部、胸腹和腰部等重要位置猛刺，造成11處刀傷，其中3刀刺穿肝胃和脾臟，同事們見狀立即求救，但瓦城受到重創，導致敗血性休克，送院搶救2日後不治。

被告最終被判囚10年6個月，服刑完畢或被赦免後驅逐出境。（示意圖/gettyimages）

案件經3次審理 被告入獄10年6個月

警方接報到到場調查，阿比承認罪行，事後被控殺人罪名，案件一審期間，阿比否認意圖殺人，辯稱瓦城「抱怨我講電話聲音太大，我已降低音量，（但）他還用泰語辱罵、挑釁」，甚至稱是瓦城先動手，加上飲醉酒，身材比較高大，自己被打到倒在床上，繼而取刀自衛，而且宿舍走道太窄，自己無法逃走，「我沒有要殺他的意思，我只承認傷害致死」。

但法官認為被告攻擊致命部位，確實有殺人意圖，裁定殺人罪名成立，考慮到被告承認部份案情，予以減刑，判囚9年10個月。

檢辯雙方提出上訴至二審，高等法院台中分院認為，被告雖然委託在泰國家人和死者家屬達成和解和賠償，加上事前沒有犯罪計劃，但手法凶殘，干犯殺人罪行，一審量刑實屬過輕，改判10年6個月，服刑完畢或被赦免後驅逐出境，全案再度上訴，最高法院4月15日駁回上訴定讞。

（綜合）