出動吊臂車！性感女吊高5米　零安全裝備做高空瑜伽　網民斥危險

高空瑜伽動作優美，受到不少女士歡迎，但也要注意安全與場地。網上近日流傳1條影片，顯示有吊臂車泊在屯赤公園草地旁邊，吊臂將1名身穿類似泳衣款式性感瑜伽服的女子，拉着瑜伽帶吊高至離地大約5米，性感女當眾進行高空瑜伽動作，地面有攝影師拍於拍攝，附近半空則有航拍機，另有其他工作人員同在場，疑正在拍片。



影片引來許多網民討論，有網民認為女子有能力花錢租吊臂車及聘用攝影師，僅屬個人行為，「你理得人哋有錢咁做」、「又影響唔到你」、「租架吊臂車影相，有乜問題？塊地係你嘅？」。但更多網民質疑性感女沒有任何安全裝備，而且可能事前未向當局申請，「安全主任呢？高空工作證呢？」、「為咗拍片，乜都夠膽」、「離地咁高，跌落嚟咪大件事」，更有市民向《香港01》表示，已就影片內容向當局作出投訴。



攝影師在地面拍攝，附近半空有航拍機，另有2名女子同樣身穿瑜伽服，望住被吊高的女子做高空瑜伽，相信屬於同一伙人，不排除稍後由她們接力上半空。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

攝影師在地面拍攝。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

另有1名手持相機的女子在貨車上拍攝。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

性感女由吊臂吊高離地5米 零安全裝備做高空瑜伽

相關影片被上載到facebook群組「車cam L（香港群組）」，長約30秒，可見現場是屯赤公園草地，1輛吊臂車停泊在路邊，伸出吊臂把1名女子吊高，目測其位置大約離地5米。該女子身穿一件頭泳衣款式的瑜伽服，露出一對長腿，連同瑜伽帶一同吊高，地面卻未見有氣墊，性感女身上亦不見安全裝備，一旦失手墮地恐會受傷，但性感女卻悠然自得做出高空瑜伽動作。

另外，地面同有2名女子亦是身穿瑜伽服，抬頭望着吊高的性感女做瑜伽，相信屬於同一伙人，不排除稍後由她們接力被吊高。

吊臂車工人一邊在地面戒備，一邊欣賞高空瑜伽，吊臂車和反光服寫有公司名稱。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

該名女子身穿一件頭泳裝款式的瑜伽服，在離地大約5米的位置做高空瑜伽。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

雖然她沒有安全裝備，但女子毫不懼怕。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

航拍機和攝影師多角度拍攝

附近半空出現航拍機，相信正拍攝性感女的動作，地面有1名男攝影師手持相機，車斗上有另1名女攝影師，正循多角度拍攝，,而吊臂車工人一邊在地面戒備，一邊欣賞高空瑜伽，吊臂車和反光服寫有公司名稱。

性感女悠然自得進行高空瑜伽動作，完全無視其他人目光。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

性感女悠然自得進行高空瑜伽動作，完全無視其他人目光。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

性感女悠然自得進行高空瑜伽動作，完全無視其他人目光。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民質疑觸犯法例

上載影片的樓主留言狠批「離晒大譜！咁樣都得」，大量網民留言討論，有人認為「有錢咪得」、「關你咩事」、「又唔係用你啲錢」。不過，亦網民覺得事件可能觸犯法例，「未採取任何基本安全措施，亦未見有任何交通管制或臨時封路安排，對公眾構成嚴重風險」，甚至質疑吊臂車用途明顯與牌照條件不符，因該類車理應只作物件吊運，不應用來吊人，「如果發生意外，間公司肯大鑊」。

（綜合）