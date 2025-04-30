危險！大嶼山巴士司機疑駕車打瞌睡　乘客：睡到搖頭晃腦十分嚇人

罔顧全車乘客性命，太嚇人了！有內地女於網上發文指出，日前乘坐新大嶼山巴士23線前往昂坪時，目擊司機疑似全程打瞌睡，「甚至睡到搖頭晃腦，十分嚇人」，她立即拍下影片。網民紛紛大呼，「這條路好多彎旁邊又是山崖，司機清醒我都怕的」、「要命操作，還是一車人的命」、「死亡巴士即視感」。《香港01》已就事件向新大嶼山巴士查詢，正等候回覆。



有內地女於網上發文指出，日前乘坐新大嶼山巴士23線前往昂坪時，目擊司機疑似全程打瞌睡。（小紅書影片截圖）

該內地女於小紅書以「HK大嶼山司機打瞌睡」為題發文指出，日前乘搭新大嶼山巴士23線，欲前往昂坪天壇大佛參觀，其間目擊司機疑似全程打瞌睡，「他搖頭晃腦，但是轉彎的時候他會動」，每隔一兩分鐘清醒一下，她分不清是巴士行駛令司機搖晃還是打瞌睡搖晃，所以沒有第一時間拍醒司機，「加上行駛過程中，我怕突然叫他，他會嚇到甩開方向盤」，故先拍下影片。

巴士司機疑駕車打瞌睡

內地女續說，最後還是決定叫醒司機，「司機大哥！唔好瞓了啵！」，結果司機醒了2分鐘左右，巴士就到達總站要下車。內地女指出，雖然立即致電巴士公司熱線反饋問題，但認為職員不太關注，「但是這個行為實在不理想，請問可以如何反映？」。

有內地女於網上發文指出，日前乘坐新大嶼山巴士23線前往昂坪時，目擊司機疑似全程打瞌睡。（小紅書影片截圖）

內地女指出，司機「甚至睡到搖頭晃腦，十分嚇人」。（小紅書影片截圖）

網民：大嶼山那邊的路很危險

網民留言直斥危險，「好恐怖，大嶼山那邊的路也很危險，還打瞌睡」、「去天壇大佛條路好難行，又危險睇到都驚」，又說「戴上口罩缺氧，容易入睡」、「這很明顯就是很睏，但是肌肉記憶知道路怎麼開」、「最怕他不是睡着而是病發」、「這種一定要舉報他，這是拿別人的生命在開玩笑」。

有網民則認為巴士公司應檢視排班流程，「其實吧，香港大巴司機有一部份都是要12個小時工作的，睏的話真的很常見」、「不要令司機疲勞駕駛」。