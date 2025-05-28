被關狗籠！遭變態父母性侵虐打禁錮7年　18歲少女終逃離惡魔寓所

惡魔父母！美國新澤西州有夫婦被指控虐待及禁錮女兒長達7年，包括將女兒關在狗籠1年，後鎖在浴室及空蕩的房間中，女兒被迫用桶如廁，繼父亦用皮帶虐打及性侵。直至早前女兒逃離寓所，在鄰居協助下報警，夫婦惡行才得以曝光，現時夫婦被指控10多項虐待等罪名。



美國新澤西州有18歲少女被父母虐待及禁錮長達7年。（示意圖／GettyImages）

綜合外媒報道，現年18歲的少女於5月8日光着腳逃離位於格洛斯特鎮（Gloucester Township）寓所，向鄰居求助及報案，指控38歲母親史賓沙（Brenda Spencer）和41歲繼父莫斯利（Branndon Mosley）多年來虐待她。

18歲少女遭父母禁錮7年

據警方及法庭文件顯示，少女自2018年小學6年級起輟學後，持續遭受虐待，被關在狗籠1年，偶爾被放出來。後來被鎖在浴室中，並被鎖鏈鎖着，當有親戚到訪時，才被允許離開浴室，之後少女被關在空蕩的房間中，被迫用桶如廁。少女一直生活在骯髒環境中，周圍有大量狗和其他動物。

少女自2018年小學6年級起輟學後，持續遭受虐待，被關在狗籠1年，偶爾被放出來。（示意圖／GettyImages）

少女被關在狗籠1年 後關在浴室房間

少女被迫剃光頭，雙手亦被戴上手銬，反銬在身後，手腕留下疤痕，並遭繼父性侵及用皮帶虐打。而少女的13歲妹妹數年前也被迫輟學，因父母擔心妹妹會在學校將家中發生的一切告知他人。

38歲母親史賓沙（左）和41歲繼父莫斯利（右）。（康登郡檢察官辦公室圖片）

遭繼父性侵、皮帶虐打

格洛斯特鎮警察局長哈金斯（David Harkins）於新聞發布會上表示，房間門上裝有警報器，若少女離開房間就會觸發警報。哈金斯指出，「這是我見過最卑劣的案件之一」。

目前母親及繼父已被捕，分別面臨12項指控，包括使用綁架、致命武器嚴重襲擊及虐待等，莫斯利還因性虐待女兒被指控性侵、危害兒童福利等。

（綜合報道）