照顧老闆2名孫女！淫狼性侵未滿14歲姊拍淫片　3歲妹亦被拍性影像

全球嚴打兒童性剝削影像！台灣嘉義縣1名男子為女老闆照顧其2名分別未滿14歲和年僅3歲的外孫女期間，拍攝對方裸露猥褻性侵影像，繼而上傳至Google雲端相簿。美國國家失蹤及受剝削兒童中心虛擬專用網路（NCMEC-VPN）揭發事件，隨即作出通報。嘉義地檢署經跟進後，以觸犯《兒童及少年性剝削防制條例》起訴該名變態男。



莊男拍攝老闆2名未成年外孫女的性影像，包括裸露猥褻性侵。（示意圖/gettyimages）

變態男性侵姊姊 拍攝妹妹性影像

台媒於今年5月報道，涉案莊姓男子受聘於1名老婦，由於深獲對方信任，所以幫手照顧其2名未成年外孫女。莊男由2016年至2018年期間，明知姊姊未滿14歲，竟將她帶到租住單位和汽車旅館等地方，拍攝對方裸露下體、進行猥褻，以及和她性交的影像，前後共12次。莊男亦用手機和攝錄機，4次拍攝姊姊自慰過程。另外，由2021年到2022年間，莊男帶同3歲妹妹回到租住單位拍攝性影像。

嘉義地檢署控告莊男干犯《兒童及少年性剝削防制條例》。（示意圖/gettyimages）

台警獲美國當局通報破案

莊男事後將影片存放在Google雲端相簿，同時在網上搜尋和下載未成年少女性影像，繼而儲放在USB內。美國國家失蹤及受剝削兒童中心虛擬專用網路（NCMEC-VPN）發現事件，通報台灣內政部警政署刑事警察局，在嘉義地檢署的指揮下，警方今年2月前往莊男住所搜索，檢獲2部手機、1部電腦主機、2張記憶卡，以及1隻USB。

變態男被起訴

嘉義地檢署經跟進後，認定莊男明知2名女童尚未成年，卻利用她們滿足個人欲望，控告他干犯《兒童及少年性剝削防制條例》，同時擴大調查範圍，以了解是否有更多受害人。

（綜合）