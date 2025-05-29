閨密男友餐廳求婚！邀朋友出席幫忙事後叫夾錢$XXX　港女：黐X線

找朋友幫忙求婚本來是樂事，最終卻引起不快？近日有女生發帖抱怨，稱其閨密的男友近日預訂了「一間4星級左右嘅餐廳」進行求婚，並邀請她在內等一眾好友出席，以見證求婚儀式。不過，女生於翌日卻收到閨密傳訊要求一眾好友每人夾800元飯錢，令她感到愕然，「唔夾怕之後面阻阻，夾又覺得唔順氣」。網民亦紛紛留言表示「真係未見過有人求婚叫人夾返錢」、「連求婚都搵人夾，傻的嗎？結婚張帖會唔會有minimum charge（最低消費）？」。



有女生發帖稱其閨密的男友近日預訂餐廳進行求婚，並邀請她在內等一眾好友出席見證，事後女生卻被要求繳交800元飯錢。（《社內相親》劇照）

該名網民在社交平台Threads以「黐L線求婚叫朋友夾錢」為題發帖，表示近日其閨密的男友稱已買好花及戒指準備在「一間4星級左右嘅餐廳」向樓主閨密求婚，並請求各位朋友出席同時幫忙保密，「叫我哋出嚟扮食飯，唔好同佢女朋友講」。

翌日被追討$800飯錢

樓主指當日一眾好友「二話不說幾忙都應承出嚟食飯」，在進餐期間，求婚亦順利完成。然而，翌日她卻收到閨密傳訊要求「夾返尋晚餐飯錢」，每人需付約800元。樓主指「啲嘢ok好食，但唔值$800囉」。樓主坦言「我知係佢男朋友叫嘅，畀你哋會點做，唔夾怕之後面阻阻，夾又覺得唔順氣」。

樓主霸氣護友稱「我個frd唔係啲咁嘅人，佢男朋友就好有保留」，又透露已有大部份友人付錢，其中有人深感不滿，並表示「你唔係咁都叫人夾嘛？」。

網民震驚：真係好肉酸

帖文引起網民熱議，有人對於樓主力撐追數與好友無關持相反意見，「我覺得唔係佢男友叫，係你個frd肉赤」、「佢WhatsApp同你講得出叫你夾返錢，即係佢agree（認同）」、「老實講你frd同佢男朋友真係好夾，兩個都咁庹縮」，更有人狠嘲「你回應佢，唔該下次再求婚冇budget（預算）就唔好揀咁貴嘅餐廳啦，你求婚唔係我呀，我老麥都得㗎，$800包埋人情啦，結婚當晚我出席唔到啊腳痛啊」。

另有不少網民都感到詫異，紛紛留言稱「真係未見過有人求婚叫人夾返錢」、「你不如叫人夾埋戒指同花啦」、「要人幫手求婚仲要夾錢，真係好肉酸，仲要唔貴唔去」、「畀唔起咪去M記求婚囉，去咩高級餐廳啊」、「連求婚都搵人夾，傻的嗎？結婚張帖會唔會有minimum charge（最低消費）？」。

樓主透露閨密的男友當時請求朋友們出席同時幫忙保密，「叫我哋出嚟扮食飯，唔好同佢女朋友講」。（《社內相親》劇照）

網民建議夾錢「當畀埋人情」

有人建議樓主「企硬」不要夾錢，「畀我就一定唔會夾」、「梗係成班人企硬啦，陣間佢擺酒又叫你夾埋酒席錢」。但也有人建議樓主夾錢「當畀埋人情」，不過就不要出席婚禮，「我會夾，但唔會再去飲，緣份已經盡咗。唔係錢嘅問題，係通過錢見到為人」、「我會夾，但不會出席之後婚宴」。

（Threads）