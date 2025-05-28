慘遭寵物獅子咬死！男子身體被啃食　鄰居連開7槍　現場畫面瘋傳

獅子天性兇狠，不能隨便馴養。伊拉克南部庫法市有50歲男子於自家花園慘遭寵物獅子咬死，鄰居一度開槍7次制服，警員趕到現場時，獅子已啃食大部份身體，警員開槍將獅子擊斃，男子送院搶救無效死亡，事件引來民眾關注伊拉克野生動物走私的猖獗現況。



被獅子咬死的50歲男子名叫阿爾丁（Aqil Fakhr al-Din），多年來一直在家中飼養獅子和其他野生動物。（YouTube影片截圖）

據英國《太陽報》報道，被獅子咬死的50歲男子名叫阿爾丁（Aqil Fakhr al-Din），多年來一直在家中飼養獅子和其他野生動物。阿爾丁數天前才將獅子帶回家，計劃在花園飼養和馴服，卻遭獅子襲擊。

伊拉克男子慘遭寵物獅子咬死

鄰居當時目睹獅子發狂撕咬，立即拿起步槍連開7槍，試圖拯救奄奄一息阿爾丁。警員趕到現場時，獅子已啃食阿爾丁大部份身體，由於獅子在阿爾丁身旁徘徊，不肯離開，警員只好開槍射殺。阿爾丁被緊急送院，但由於傷勢過重，宣告搶救無效死亡。

鄰居當時目睹獅子發狂撕咬，立即拿起步槍連開7槍，警員趕到時再擊斃。（YouTube影片截圖）

鄰居連開7槍 警員趕到擊斃

該隻獅子躺在花園死去的影片於社交平台上瘋傳，引起大眾關注，有人質疑普通民眾是否有資格飼養大型野生動物，亦就伊拉克政府對野生動物飼養監管鬆懈感擔憂。

阿爾丁被獅子襲擊及啃食大部份身體，最終傷重死亡。（YouTube影片截圖）

伊拉克走私野生動物問題嚴重

由於市場需求強勁，加上政府執法力度薄弱，缺乏有效監管，獵人和走私者經常獵捕和販售稀有動物，庫爾德斯坦（Kurdistan）山區和偏遠地區的野生鳥類、狐狸和爬行類動物被視為獵捕目標，尤其伊拉克南部平原的獵鷹在傳統中具重要價值，故成為熱門交易動物，部份野生動物會於當地市場出售，部份則走私到鄰國賣給富裕買家。

此外，不少非洲靈長類動物及亞洲大型貓科動物被走私到伊拉克及庫爾德斯坦地區，在黑市上販售或用於私人收藏展示。即使伊拉克已於2014年簽署《保護動物公約》，但走私問題仍需加強打擊。

（太陽報）