印度男夜闖騎術學院「強姦母馬20分鐘」嚇呆保安　警：有預謀犯案

印度日前再次傳出強姦動物事件，一名騎術學院的保安17日深夜值勤時，察覺疑似有人闖入學院內，因此調閱監視器檢查，沒想到發現有男子闖入馬棚並強姦一匹母馬。



印度警方接到學院報案後，立刻將男子逮捕帶回調查，未來一旦罪名成立，男子恐將面臨最高7年徒刑。

事件發生在印度馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）那格浦爾（Nagpur）。（Google Maps截圖）

一名印度男子闖入騎術學院內強姦一匹母馬。（X@drishtisharma02）

一名印度男子闖入騎術學院內強姦一匹母馬。（X@drishtisharma02）

綜合外媒報導，事件發生在印度馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）那格浦爾（Nagpur），一名騎術學院的保安17日深夜值勤時，發現疑似有人非法闖入，於是趕緊調閱監視器尋找嫌疑人。

沒想到卻目睹一名男子翻牆進入學院，接著溜進學院馬棚內強姦一匹母馬長達20分鐘，嚇得立刻通知學院負責人並報警。

警方調查後，鎖定當地30歲男子寇布拉加德（Chotya Sundar Khobragade）涉有重嫌，並於24日將他逮捕。

訊後認定對方非精神異常，而是有預謀的犯案，依《非法闖入條例》及《防止虐待動物法》等罪將他起訴，若罪名成立，寇布拉加德恐將面臨最高7年徒刑。

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