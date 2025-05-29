台妹泰國旅行試「1種軟糖」　返台捐血被拒「終身取消捐血資格」

1粒糖就影響一世？有台灣網民發帖稱近日在當地捐血被拒，原來因為她去年到泰國旅遊時，好奇吃了顆「大麻軟糖」。根據台灣法規「捐血者健康標準」第5條規定，曾有吸毒或慢性酒精中毒者，永久不得捐血，而以該網民情況，她現已被當地捐血中心標記為永久取消捐血資格，並為此後悔不已，「如果早知道後果，我絕對不會為了一時好奇影響到捐血資格」。



台灣有網民去年到泰國旅遊時，好奇吃了顆「大麻軟糖」，近日在台捐血被拒。（示意圖／非當事人，GettyImages）

綜合台媒報道，台灣1名網民在社交平台Threads發帖，指最近在當地捐血時獲告知「永久不能捐血」。

遊泰試吃「大麻軟糖」

樓主透露，她去年到泰國旅遊，因泰國當時大麻政策較寬鬆，樓主因一時好奇嘗了顆「大麻軟糖」。事隔數月，她已返台，近期在台灣捐血中心登記捐血，捐血前需進行問卷調查與基本檢查，包括血色素測試及詢問曾否霧眉、洗牙、做大腸鏡檢查或曾使用毒品等。

她稱為誠實配合，主動承認曾於外地嘗試含大麻食品，結果獲告知台灣規定曾服用毒品者有捐血限制，一旦曾服用，永久不能捐血，「本以為只是暫時不能捐，沒想到是永久」。

目前樓主已被台灣捐血中心標記為永久取消捐血資格。（示意圖，資料圖片）

被列「永久不得捐血」感後悔

目前樓主已被捐血中心標記為永久取消捐血資格，她感到後悔，除表示「如果早知道後果，我絕對不會為了一時好奇影響到捐血資格」，又說希望當局能參考其他地區寬限改為時效性限制，例如「6個月後就可以捐有個時效性」。樓主發帖原意為提醒其他想捐血的網民注意捐血規定，不過目前帖文已被刪去。

台灣規定曾吸毒者「永久不得捐血」

台灣血液基金會曾參考國際規範建議修案，認為僅吸食但未曾注射毒品者，若已戒除達6個月以上，體內已不會有毒品及相關代謝物，故提案建議由「永久不得捐血」修改為「6個月內暫緩捐血」；然而相關修案未獲通過。根據台灣法規「捐血者健康標準」第5條規定，曾有吸毒或慢性酒精中毒者，目前仍屬永久不得捐血。

圖為一名在泰國清邁一場大麻合法化慶祝活動上吸食大麻的女子。照片攝於2022年12月10日。（Getty）

泰國擬限大麻僅供醫療用

據《曼谷郵報》5月22日報道，泰國自2022年起實施大麻合法化以取其豐厚的經濟潛力，但是由於規管寬鬆、使用範圍混亂，令全國湧現銷售含大麻商品的商店，甚至有不少商家嘗試將大麻加入食物中。

為了改變現況，泰國公共衛生部部長特普蘇京（Somsak Thepsutin）於今年5月宣布將更改大麻使用規例，並希望在40天內出台新法規，以遏制娛樂性使用和濫用大麻，「我將改進泰國的大麻使用法規。例如，吸食大麻者必須出示醫生證明」，而新條例適用對象包括當地人及外國人，所有人必須持有專業醫生開出的醫療證明才可合法使用大麻。

（綜合）