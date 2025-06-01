照顧者悲歌！八旬母悶死腦麻兒　口塞紅包盼一路好走　判決出爐

年紀老邁的照顧者，身心壓力大得不足為外人道，甚至會引發奪命悲劇。台北1名81歲老婦長年照顧患有重度腦性麻痺的53歲兒子，導致身心俱疲，加上年事已高，覺得難以再照顧兒子，於是在母親節前2天，將放有1萬新台幣（約2,500港元）的紅包塞入兒子口中，寄寓兒子「一路好走」，繼而用口巾摀住兒子口鼻，再用膠帶封住，終令兒子窒息死亡。



法官裁定被告「家暴殺人」罪名成立，判處她入獄2年6個月，案件仍可上訴。



劉婦當年殺子後，救護接報員到場處理。（網上圖片）

兒子重度腦性麻痺 丈夫中風

現年81歲劉姓老婦和林姓丈夫育有1名兒子，林男自幼患有重度腦性麻痺，即使到了53歲，他平日仍然無法自理，多年來依賴母親照顧。劉婦丈夫年屆90歲且中風，即使劉婦本身健康不佳，罹患心臟病要安裝支架，但都盡力照料父子，而平時有1名菲籍看護幫忙處理家裏事務。

老婦確診新冠肺炎後 開始胡思亂想

2023年4月底，劉婦確診新冠肺炎，想到自己身體狀況不佳，加上年事已高，但兒子身體狀況一直沒有任何起色，當時她深感心力交瘁，開始胡思亂想，即使之後病愈，但仍然鑽牛角尖，泛起不好的想法。

劉婦罹患心臟病要安裝支架，確診新冠肺炎後開始胡思亂想。（《桃姐》電影劇照）

對兒子紅包塞口水巾摀口鼻 層層膠帶纏繞

到了同年5月11日下午，劉婦前往油漆行，購買1捆免割封箱膠帶回家，翌日（12日）上午、即是母親節前2天，劉婦趁看護離開兒子房間，立即入房反鎖房門，之後將放有1萬新台幣（約2,500港元）的紅包塞入兒子口中，希望他會「一路好走」，並用口水巾摀住兒子口鼻，再用層層膠帶纏繞，林男最終窒息死亡。

母親房內狂哭 直認殺子

看護事後發現林男房間遭到反鎖，從家中陽台看見劉婦在房內哭泣不止，於是通知其他家屬趕抵現場。家屬聞訊通知台北市警松山分局，警員接報到場，發現林男口鼻有被膠帶封住痕跡，劉婦繼續坐在床邊狂哭，她被帶回警局接受調查時承認殺死兒子。

被告判囚2年6個月

案件在台北地院進行審理，原本由國民法官審理，但法官認為，劉婦和死者家屬都是一家人，家屬都表明不希望她坐牢，考慮到社會對涉及長期照顧者的命案採取同情態度，裁定是次案件不適合國民法官庭審理，全案由一般審理庭審理。法官於今年5月27日裁定女被告「家暴殺人」罪名成立，入獄2年6個月，案件可以上訴。

（綜合）