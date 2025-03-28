獨留認知障礙症母在家！養54隻狗遭圍咬致死　女兒涉疏忽照顧被捕

美國發生狗咬人致死事件。一名患失智症（即認知障礙症）的七旬老婦需要他人全天候照顧，卻被女兒獨留家中，不幸被飼養的多隻狗狗圍咬襲擊。警方到場發現婦人身上全是被啃咬痕跡，又搜查母女二人別處房屋，發現她們合共飼養54隻狗和7隻雀鳥，其中大部份無人看管，衛生情況十分惡劣。警方事後拘捕婦人同住女兒，她目前被關押獄中等待審判，將被控《疏忽照顧致死》，以及多項殘酷對待動物罪名。



美國1名患認知障礙症的婦人獨留家中時，被多隻飼養的狗圍咬致死。（示意圖／GettyImages）

婦人陳屍家中 身上滿佈被啃咬痕跡

綜合外國媒體報道，美國科羅拉多州（Colorado）警方於2月初接獲報案，指有人昏迷家中，隨即派員到場調查。警員抵達時看見76歲婦人霍夫（LaVonne Hoff）陳屍家中地下，遺體全是被啃咬痕跡，多隻沒被鎖好的寵物狗在屋內四處奔走，同時於屋內發現20多隻狗，和7隻雀鳥被關在籠中。

涉疏忽照顧的潔西卡（左）和76歲母親霍夫（右）的合照。（網上圖片）

婦人患嚴重失智症 被女兒獨留家中釀悲劇

警方初步調查後，證實霍夫與47歲的女兒潔西卡（Jessica Hoff）同住，她患有嚴重失智症，需全天候24小時照料，但事發當天潔西卡因外出購物，獨留其在家中。警方又搜查母女二人別處房屋，發現她們合共飼養54隻狗和7隻雀鳥，其中大部份都無人看管，衛生情況十分惡劣，其中幾隻狗狗健康狀況亦欠佳。

女兒潔西卡將被控《疏忽致死》，以及54項《虐待動物》罪名。（網上圖片）

女兒被控《疏忽照顧致死》 及多項殘酷對待動物罪名

霍夫的屍檢報告顯示，其死因是被狗咬噬襲擊致死。當地警方遂於3月21日（上周五）逮捕潔西卡，將控告她《疏忽照顧致死》、及54項《殘酷對待動物》罪名。潔西卡目前被關押在獄中等候審判，其所飼養的動物將交由相關機構負責照料。

根據科羅拉多州法律，因刑事疏忽導致高危群組（如長者）死亡可被判處監禁2至6年；而嚴重虐待動物則可被判處監禁1至18個月不等。

（綜合）