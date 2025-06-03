退休女教師海灘曬日光浴　被推土機輾過慘死　前夫iPhone定位尋屍

意大利切爾維亞皮納雷拉海灘（Pinarella di Cervia）發生1宗慘劇，66歲退休英語女教師於海灘曬日光浴時，被1輛正在倒車的推土機輾斃，前夫透過「尋找我的iPhone」功能定位找到出事地點，但為時已晚，兩人天人永隔，而不久前女教師的孫子才剛誕生，還不夠3個月大。駕駛推土機的肇事司機被檢驗出可卡因呈陽性，目前已被控過失殺人罪。



66歲退休英語女教師於海灘曬日光浴時，被1輛正在倒車的推土機輾斃。（示意圖，非當事人／GettyImages）

綜合外媒報道，66歲退休英語女教師愛麗莎（Elisa Spadvecchia）與退休警察前夫喬瓦尼（Giovanni Sfregola）到切爾維亞度假，5月24日愛麗莎告訴喬瓦尼前往皮納雷拉海灘散步，但再也沒有回來。

退休女教師慘遭推土機輾斃

愛麗莎當時隨身只帶了iPhone手機，喬瓦尼致電卻沒有人接聽，於是使用「尋找我的iPhone」功能，成功找到愛麗莎手機所在位置，卻赫然發現愛麗莎不幸身亡。愛麗莎被推土機輾斃的慘狀連目睹屍體的教生員也感不適，被送進醫院。

駕駛推土機的肇事司機被檢驗出可卡因呈陽性，目前已被控過失殺人罪。（示意圖，非涉事推土機／GettyImages）

肇事司機被驗出可卡因呈陽性

駕駛推土機的54歲男司機拉里（Lerry Gnoli）聲稱當時獲授權於海灘作業，因視線死角及設備震動未有察覺愛麗莎，案發後他一度驚慌尖叫逃離現場。救生員代表指出，沙丘平整工作已於數周前完成，不知為何海灘仍會出現推土機。

拉里並無操作推土機駕照，當局正調查拉里於海灘出現原因，而經尿液及血液檢測，拉里被驗出可卡因呈陽性，目前已被控過失殺人罪。據報，拉里有犯罪前科，曾因交通事故致死被定罪及有吸毒紀錄。

（綜合報道）