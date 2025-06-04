「法國五月美食市集」登陸如心廣場　尋找父親節禮物好去處

父親節臨近，苦惱如何表達心意？荃灣如心廣場的「法國五月美食市集」（French GourMay Market）將於 6月6日至8日 壓軸登場！作為「法國五月・盡在華懋」活動的重頭戲，市集早前在中環街市掀起熱潮，今次移師荃灣，將法國市集文化帶入社區，讓更多街坊參與，絕對是為爸爸挑選驚喜禮物的好去處！

沉浸法式風情 留港體驗異國慢活

「法國五月美食市集」以經典法式露天市集為藍本，將法國的悠閒氛圍帶到香港，無需遠赴法國，在荃灣社區也同樣感受到法國市集的魅力！在這裡，你可以與熱情的檔主交流，選購新鮮直送的法國食材，亦可以在繁囂的鬧市中細味法式生活藝術。

「法國五月美食市集」免費入場：

• 地點：荃灣如心廣場一期1樓中庭 (港鐵荃灣西站D / E1出口)

• 日期：2025年6月6至8日 (本星期五、六、日)

• 時間：中午12時至晚上9時

美酒佳餚薈萃 父親節禮物靈感無限

「法國五月美食市集」網羅法國頂級風味：從罕見的法國清酒、優質的葡萄酒、香醇的烈酒、手工芝士、法式糕點到高級法國食材和廚具，應有盡有，歡迎試飲、試食。

今年市集以「Spirits Up!」為主題，各式葡萄酒和烈酒琳琅滿目。部分商品數量有限，建議提早到場選購。

試試你的運氣—可否找到你父親出生年份的陳年佳釀，送給他作父親節禮物？

傳統高級法式料理食材由法國入口 （如鵝肝醬、油封鴨等），堅持一切產品百分百天然，不添加防腐劑；以自家種植的玉米為飼料，採用放養式牧養 「走地鴨」。

法國名牌 Le Creuset 廚具以堅固耐用且色彩繽紛的琺瑯鑄鐵鍋聞名。市集期間更有廚師作現場烹飪示範，記得留意時間表。

現場更可品嚐現烤可麗餅(crêpe)、芝士冷盤小食(cheese and charcuterie cup) 及經典法式甜品。無論是為爸爸籌備節日盛宴，或挑選一份父親節禮物，都能滿足你的需求。消費滿指定金額，更可獲贈限量版French GourMay Lucaris rock酒杯一隻，讓父親品酒時，加添一點法式風味。

法式經典街頭小食可麗餅(crêpe)無論是鹹味還是甜味，都各有其忠實愛好者。鹹味可麗餅可配上法國 Emmental 芝士、法國進口火腿和法國 Toulouse 香腸；甜味可麗餅配上朱古力汁、榛子醬、自家製的焦糖、檸檬汁等，滋味十足。

Cheese Club 現場製作芝士冷盤小吃Cheese and Charcuterie Cup，味道香濃，令人垂涎三尺，芝士迷萬勿錯過。

來自法國波爾多的傳統法式甜點可露麗蛋糕(Canelé）製作需時，香港市面少有出售，記得於6月6至8日到如心廣場一期的「法國五月美食市集」親嚐可露麗蛋糕的滋味。

消費換領精緻禮品

即場參與「儲印花換禮品」計劃，凡消費滿指定金額即可換領French GourMay限量版禮品，如：滴酒片(wine drop-stop)、帆布袋及精美酒杯，更有Häagen-Dazs雪糕等！禮品數量有限，先到先得，送完即止！

華懋集團推動文化與社區共融

華懋集團連續第五年與法國五月美食薈（French GourMay Food and Wine Festival）合作，透過美食促進文化交流，為社區注入活力，並帶來商機。活動不僅展現法國飲食文化，更體現華懋致力建構可持續發展城市的理念。

華懋集團與法國五月 慶祝邁向合作第五年

今個星期五及周末 (6月6至8日)，「法國五月美食市集」設於荃灣如心廣場一期中庭，歡迎公眾人士免費入場。（市集場地設計效果圖）

這個週末，帶爸爸來如心廣場漫步法式市集，以美酒佳餚傳遞心意，共享溫馨難忘的家庭樂！

詳情：法國五月 · 盡在華懋集團

（資料及相片由客戶提供）