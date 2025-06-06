女友留宿！男生翌日驚見她與兄長同床裸睡　崩潰：她說以為是我

這是什麼誇張的情節！近日有男網民崩潰發帖，指女友來家留宿期間他卻醉倒客廳，翌日醒來後竟撞破親哥哥與女友一起裸體躺在床上。哥哥堅稱「從頭到尾都沒醒過」，而女友則指認錯人。網民看完帖文都大感驚駭，更有人覺得「事件不簡單」、「你哥不無辜，你女友也不無辜，兩個都只是裝傻想矇混過去而已」。



有男網民崩潰發帖，指女友來家留宿期間，竟與他親哥哥一起裸體躺在床上。（《下輩子我再好好過》劇照）

該名男網民在Dcard以「女友跟我哥上床了」為題發帖，稱他與父母及哥哥、妹妹住在一起，家中有3個房間，父母和妹妹各分別使用1間房，而他則和哥哥分享1個房間。

驚見女友與哥哥「一起裸睡」

近日女友來他家玩及短暫留宿，所以哥哥讓出空間，把房間留給樓主及女友，自己則去妹妹房休息。不過，當日大家一起在家中唱歌喝酒，結果「喝開了」，樓主不敵醉意，在客廳梳化睡着。翌日醒來後，樓主入房一看，竟見到「哥哥跟女友裸體躺在同一張床上」。

樓主即時追問哥哥及女友，兩人不斷道歉，並為行為辯解。哥哥解釋「習慣性的回房間」，且整晚倒頭就睡，對前晚的事沒有印象，而女友則指錯把樓主哥哥當成樓主，「我女友則說她以為是我」。

樓主暫未能接受，於是去了好朋友家中暫住。（《愛回家之開心速遞》劇照）

悲催男難接受：覺得有點髒

樓主稱雖知道哥哥及女友並非故意，但坦言感到震驚，暫時也無法面對，於是去了好朋友家中暫住，而好朋友得知後也相當驚訝。樓主強調並非創作，而是真的發生在他身上，並詢問網民意見，「講真的我也不想怪他們，可是覺得有點髒。現在怎辦，你們能接受嗎？」。

網民：事件不簡單

帖文引起網民熱議，有不少網民感到吃驚，亦有人質疑是創作文章。另有網民認為「酒醉三分醒」，覺得樓主的哥哥及女友間有古怪，並建議樓主分手，「你有沒有聽過『借酒裝瘋』這四個字」、「女友說以為是原po就是默認有發生關係」、「你哥不無辜，你女友也不無辜，兩個都只是裝傻想矇混過去而已」、「建議分手吧，反正大家無法釋懷日後天天吵」。

（Dcard）