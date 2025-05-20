直擊520出軌現場？熱褲女怒吼大叔：叫你老婆落嚟！後續震驚全網

「520」在普通話中是「我愛你」諧音，但忠誠也是一種考驗。本港網絡瘋傳1段「直擊520嘅第一場嘈交」影片，指疑似直擊青衣長康邨大叔與女子「出軌吵架」現場，其間女子不斷大力推撞大叔，怒吼「叫你老婆落嚟囉！」、「走啦你！唔好落嚟乜嘢！死X街！」。大叔無奈離開後，女子再與另外2名老伯「攬頭攬頸」，令拍攝影片者感嘆「大人世界真係好亂」。



影片引來網民嘩然，「啲關係亂到x街」、「兩個年紀都唔細，仲有市場，睇嚟人不可以貌相」。不過亦有人認為未必是「出軌」，只是遇事爭執。



本港網絡瘋傳1段「直擊520嘅第一場嘈交」影片，指疑似直擊青衣長康邨大叔與女子「出軌吵架」現場。（olded_chan／threads）

這段長1分25秒的「直擊520嘅第一場嘈交」影片於社交平台threads及內地平台小紅書流傳，上載者留言「唔可以只有我睇到㗎！單身都可以好快樂」，而畫面寫上「打敗99%嘅香港人，直擊520嘅第一場嘈交。大人世界真係好亂，有老婆仲搞三搞四，搞人老公仲同人哋搭膊頭攬嚟攬去，單身狗我睇得好開心」。

青衣男女推撞爭執 女怒吼：叫你老婆落嚟！

影片看到，現場為青衣長康邨7-Eleven對開，當時天色已黑，1名穿粉色上衣黑色熱褲女子，正大力推撞1名穿黑衣上衣大叔，怒吼「叫你老婆落嚟囉！……又搞」。大叔伸手格擋後轉身想走，女子即衝上使出「排雲掌」，把大叔推開幾步距離，有白色背心阿伯在旁阻止但不成功。

現場為青衣長康邨7-Eleven對開，1名穿粉色上衣黑色熱褲女子，正大力推撞1名穿黑衣上衣大叔，怒吼「叫你老婆落嚟囉！……又搞」。（olded_chan／threads）

女子大力推撞黑衣大叔，怒吼「叫你老婆落嚟囉！……又搞」。（olded_chan／threads）

女子大力推撞黑衣大叔，怒吼「叫你老婆落嚟囉！……又搞」。（olded_chan／threads）

雙方爭執。（olded_chan／threads）

雙方爭執。（olded_chan／threads）

大叔伸手格擋後轉身想走，女子即衝上使出「排雲掌」，把大叔推開幾步距離。（olded_chan／threads）

大叔伸手格擋後轉身想走，女子即衝上使出「排雲掌」，把大叔推開幾步距離。（olded_chan／threads）

男離開 女與2名阿伯攬頸

雙方在通道上來回徘徊，女子怒吼「即係鬧緊我啦！」。黑衣大叔未有理會，快步離開，女子則說「走啦你！唔好X解釋！聽日唔好X落嚟！唔好落嚟乜嘢！死X街！」。鏡頭一轉，見到女子接連與白色背心阿伯及另1名阿伯攬頸，影片至此結束。

雙方在通道上來回徘徊。（olded_chan／threads）

黑衣大叔快步離開，女子說「走啦你！唔好落嚟乜嘢！死X街！」。（olded_chan／threads）

黑衣大叔快步離開，女子說「走啦你！唔好落嚟乜嘢！死X街！」。（olded_chan／threads）

鏡頭一轉，見到女子接連與白色背心阿伯及另1名阿伯攬頸。（olded_chan／threads）

鏡頭一轉，見到女子接連與白色背心阿伯及另1名阿伯攬頸。（olded_chan／threads）

女子與大叔爭執期間，拍片者「旁白」表示：「520前夕，有個女人不斷喺度同其他男人嘈交，話叫佢個老婆落嚟。呢幕精彩，好似幾好睇咁喎。呢個女嘅語氣睇嚟好似唔係好簡單喎，仲同人攬頭攬頸，直擊到呢一幕真係覺得好搞笑」。畫面則顯示「其他2位阿叔漁人得利，睇嚟今晚派帽成功」。

網民震驚：關係亂到x街

網民看過影片震驚，「啲關係亂到x街」、「兩個年紀都唔細，仲有市場，睇嚟人不可以貌相」、「呢間店每晚都有人大嗌，正正你錄影呢個位每晚都有人聚集」、「呢個位真係咁多年嘅嘈交／打交熱點」。也有人笑言「年紀唔細但仲有市場，對你單身嚟講好大對比」。

不過亦有人認為未必是「出軌」，只是遇事爭執。