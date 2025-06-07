妒忌閨密貌美受歡迎！17歲女送「砒霜毒蛋糕」害命　揭更心寒內情

妒忌心害死人！巴西近日發生1宗可怕的青少年殺人案，當地1名17歲少女因為妒忌閨密長得漂亮、受歡迎，竟趁對方生日時，以匿名方式送上「砒霜毒蛋糕」，導致閨密食用蛋糕後不到24小時就心肺驟停離世。令人心寒的是，在閏密中毒到離世期間，疑犯就在她家過夜，靜靜看着悲劇發生，且死者竟非她首個加害對象！



雖然犯案少女聲稱只是想輕微教訓對方，但警方懷疑少女是有預謀犯案。負責案件的首席督察透露疑犯見到死者吃下蛋糕，毒發期間痛苦掙扎仍無動於衷，並在得知對方死訊後，還假裝無辜地安慰死者父母。



巴西17歲少女內維斯不幸被朋友毒殺身亡，事件引起廣泛關注。（X照片）

綜合巴西媒體報道，巴西聖保羅州17歲少女內維斯（Ana Luiza de Oliveira Neves）於當地時間5月31日約下午6時，在家中收到「神秘人」經速遞員送來的包裹，包裹內放着1張卡片及1個罐裝蛋糕。卡片上沒有署名，但卻寫了恭維說話及畫上紅色愛心裝飾，「送給我見過最漂亮的女孩」。

內維斯雖不知蛋糕是誰送上，但受寵若驚甚是開心，因為她上周才剛過完生日，並正準備慶生活動，於是欣然收下蛋糕，而且認為是朋友所送贈，故在社交群組上詢問並表達謝意。雖未能查出「神秘人」是誰，但內維斯衷心感激，當晚便放下戒心品嚐蛋糕，但不到1小時就出現嘔吐和腹瀉等情況，由家人送院急救。

蛋糕附上的卡片上寫着「給最可愛的女孩」，另外貼上不少心形圖案貼紙，但內情卻令人不寒而慄。（網上圖片）

吃蛋糕24小時內兩度入院 終不幸離世

內維斯入院接受治療後一度有所好轉，於是出院回家休息。但到了6月1日，內維斯再度惡化並在浴室暈倒，於下午約4時再被緊急送院，但送院途中心臟驟停，最終在醫院搶救無效不幸死亡。內維斯的妹妹將其收到蛋糕一事告知父親，內維斯家人商量後懷疑蛋糕有可疑決定報警。

警拘「狠毒閨密」 驚悉因嫉妒犯案

警方展開調查，從速遞員的客戶中尋找線索，並鎖定送蛋糕的「神秘人」正是內維斯的1名17歲閨密。該名少女最初否認涉案，但經過數小時審訊後，終承認她在餅店買了個蛋糕，然後再花費80元巴西雷亞爾（約112港元）從網上購買了氧化砷（俗稱「砒霜」）摻入蛋糕中，後再花費5元巴西雷亞爾（約7港元）託速遞員幫忙送給內維斯。她表示，作案原因僅是「憤怒」和「嫉妒」內維斯長得漂亮、受歡迎。

疑犯非首次毒害他人

疑犯又主動供出於5月15日曾向另1名同齡女生贈送另1個毒蛋糕，聲稱前男友愛上對方，認為是對方導致她的兩任男友均與她分手。而調查發現該名受害女生也在收到類似卡片及吃蛋糕後中毒入院，最終倖存。

疑犯聲稱只是想「嚇唬」受害者，加上有了上次的「投毒經驗」，原以為是次下毒份量只會造成內維斯「嘔吐、消化不良等症狀」，從沒想過會令內維斯死亡。警方現已向法院申請扣押涉事蛋糕及進行毒物檢測，目前尚未有結果。

疑犯承認從網上購買了氧化砷（俗稱「砒霜」）摻入蛋糕中，聲稱只是想「嚇唬」死者，想令她出現「嘔吐、消化不良等症狀」，沒想過對方會死亡。（網上圖片）

死者父親曝細節令人心寒

內維斯父親還透露案件中令人不安的細節，從5月31日至6月1日，疑犯就在內維斯家過夜，她目睹內維斯整個毒發過程，包括內維斯兩度入院、倒臥浴室等，卻始終毫無反應，「她看到我帶女兒去醫院的情景，第二天，她也看到我女兒在浴室摔倒，卻沒有任何反應。我女兒去世後，她仍然向我打招呼，擁抱我，告訴我一切都會好起來的」。而由於女兒與疑犯關係親密，疑犯還表示要留下來過夜照顧內維斯，故他從未懷疑過對方就是毒害女兒的兇手。

認識內維斯的人也形容她「天真」、「安靜內向」。（X圖片）

內維斯父親指女兒為人勤奮、性格平和天真，「也許這就是她吃蛋糕的原因，她從沒有在人身上看到任何危險或殘忍的特質」，而其他認識內維斯的人也婉惜她的離世，並形容她「天真」、「安靜內向，只有幾個交心好友」。

巴西法例：未滿18歲不負刑事責任

而根據巴西《兒童與青少年法》，未滿18歲的行為人不負刑事責任。由於此案疑犯年僅17歲，目前警方先將其收押至青少年管教所，若疑犯之後被裁定罪名成立，最重將被轉至青少年矯正機構接受3年的社會教育措施，直至成年（21歲）為止。

（綜合）