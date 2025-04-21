復活蛋謀殺案！7歲男童吃後暴斃 母姊同樣中毒命危 疑兇竟是她
撰文：喬納森
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巴西發生復活蛋被落毒的殺人事件！當地1名7歲男童收到由快遞送來的朱古力復活蛋，遂與家人分享進食，惟男童其後出現嚴重不適，數小時後身亡，其母親及胞姊亦陷入昏迷，送院後情況危殆。
警方接報後展開調查，終發現復活蛋摻有毒藥，鎖定母親男友的前女友是嫌犯，懷疑她購買復活蛋後再下毒，並透過快遞送到男童家中，結果釀成奪命事故，警方已將她拘捕，正調查案件內情。
綜合外媒報道，事件發生於巴西馬拉尼昂州的伊姆佩拉特里斯市，死者為7歲男童路易斯（Luis Fernando Rocha Silva），他日前收到由快遞送來的朱古力復活蛋，上面有1張署名字條，寫着「充滿愛，致莉菈，復活節快樂」。
母子與子女吃復活蛋後中毒 7歲童死亡
路易斯與母親莉菈（Mirian Lira）及13歲的姊姊伊芙琳（Evelyn Fernanda）一起吃復活蛋，其後莉菈發現兒子嚴重不適，急急將他送院，惟他在凌晨時份終告不治。
而莉菈將兒子送院也出現不適，手開始發紫及呼吸困難，隨即被送入加護病房，而其女兒也出現相同症狀，母女其後陷入昏迷，情況危殆。
神秘來電確認收到復活蛋
警方接報調查，而事發當晚莉菈曾接到匿名電話，對方沒有說什麼，只是想確認她收到復活蛋便掛線。警方隨即檢走復活蛋化驗，證實滲有劇毒，鎖定嫌犯是莉菈男友的35歲前女友巴爾博薩（Jordélia Pereira Barbosa），隨即將她拘捕。
巴爾博薩被指自行購買復活蛋後再下毒，再透過快遞送到莉菈家中。從店鋪的閉路電視畫面看到，巴爾博薩為掩飾身份，戴上假髮與太陽眼鏡，在店內翻找卡片及付款的畫面全被拍下。
疑兇戴假髮買復活蛋 否認下毒
警方其後在巴爾博薩入住的酒店房起出2頂假髮、收據、鋸齒刀以及疑似毒品等證據，巴爾博薩最終坦認曾購買復活蛋，不過否認下毒，警方現就案件繼續調查，將證據移送司法部。
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