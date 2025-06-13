村長偷食人妻！正宮捉姦狠抓「子孫根」：想斷子絕孫？　後續悲涼

這個村長既妻子不忠，更對村民不義！泰國1名村長與村內1名人妻發展「雙不倫戀」，村長妻子知道姦情後，憤怒地到村公所捉姦。村長企圖帶小三乘車逃走，但遭妻子攔截及狠抓下體，痛得大呼「她抓着我的陰莖！」，而妻子不肯鬆手，質問想「斷子絕孫嗎？」，迫得丈夫放棄逃走，而過程被村民拍下，影片事後在網上瘋傳。



最終村長的婚外情鬧得人盡皆知，村民還「連環踢爆」，指控他挪用超過30萬泰銖（約7.2萬港元）的公款，他最終動請辭下台，而區長則下令徹查事件。而小三的丈夫原來在捉姦時目擊一切，傷心得情緒崩潰，但仍希望愛妻能回家照顧殘疾的孫子。



泰國1名村長與人妻偷情遭妻子揭發，捉姦時釀成肢體衝突，妻子狠抓住丈夫的下體不放。（「AMARINTV」影片截圖）

泰國1名村長與人妻偷情遭妻子揭發，捉姦時釀成肢體衝突，妻子狠抓住丈夫的下體不放。（「AMARINTV」影片截圖）

綜合泰媒報道，事發於5月28日，泰國烏隆他尼府披汶叻區（Phibun Rak）57歲村長薩旺（Sawaeng）公然將情婦帶到村公所上班，而小三是某村民的妻子。薩旺的妻子聞訊趕至捉姦，薩旺慌忙帶着情婦逃走，衝上妻子名下的汽車，準備與情婦一同逃離村公所。

妻子狠抓下體阻離開：想斷子絕孫嗎？

薩旺的妻子見到丈夫坦護小三，登時異常氣憤，馬上追上去將薩旺扯下車，同時怒斥「不准用我的車載小三！」，更狠扯他的生殖器不讓他離開，命令他交出鎖匙。薩旺痛得慘叫呼救，「她攻擊我！她抓着我的陰莖！」。

薩旺被扯下體，痛得慘叫呼救。（「AMARINTV」影片截圖）

男子圍觀「食花生」 驚見村長情婦竟是自己妻子

有村民聞聲上前勸阻，亦有不少人圍觀拍攝。薩旺妻子起初不肯鬆手，還反問薩旺是否想「斷子絕孫」，而薩旺被抓着重要部位，最終也不得不「投降」將車匙交還給妻子，而情婦則默默離開現場。

原來該名情婦的丈夫也在圍觀村民中，當目睹妻子與村長在一起後情緒崩潰，在親友陪伴下才逐漸恢復。而男子事後指雖然妻子背叛了他，但他亦愛着妻子，並希望她能回來照顧兩人的殘疾孫子。

村長的桃色醜聞被揭穿後，村民更指控他挪用公款。（「AMARINTV」影片截圖）

「棒打落水狗」村民揭貪腐醜聞

值得注意的是，薩旺打算逃跑時，還疑似攜帶了一筆社區資金。而隨着薩旺的性醜聞傳開後，有村民挺身指控薩旺挪用公款，該筆超過30萬泰銖（約7.2萬港元）的捐款原用作建設寺廟及行政用途。薩旺曾聲稱資金已用於公共項目，但村民表示不見村中情況有明顯改善，多次要求薩旺提交支出報告進行核算不果。而村民們趁現時薩旺聲威下降，要求村公所交代資金去向。

村民出來指控薩旺挪用公款，並要求交代資金去向。（「AMARINTV」影片截圖）

村長終請辭 區長下令徹查

在接連的醜聞打擊下，薩旺於5月29日主動辭去村長一職，並向媒體公開表示會結束婚外情。至於挪用公款的指控，薩旺則拒絕回應。薩旺的妻子就指，她同意丈夫使用其名下汽車，但前提是不可以用來接載情婦。

薩旺涉貪事件引發外界關注，而當地區長也下令展開調查，並計劃於6月30日舉行選舉選出新村長。

（綜合）