知名男歌手偷食富商人妻！豪宅激戰「監視器全程拍下」　後續心酸

【出軌／婚外情】婚姻容不下背叛。台灣有知名男歌手與1名富商人妻「偷食」，2人更在富商的豪宅內「激戰」，登堂入室毫不避諱。結果偷情過程被豪宅內閉路電視監視器全程拍下。而富商目擊2人「激戰」畫面後，反應卻令私家偵探也覺得心酸。



台灣有知名男歌手與1名富商人妻「偷食」，2人更在富商的豪宅內「激戰」。（示意圖／gettyimages）

台灣徵信社（註：香港私家偵探社）業者CACA於節目「11點熱吵店」大爆娛樂圈秘聞。她表示，涉事富商與妻子都不是演藝圈的人，其中富商在業界有很高知名度，「不只在台灣業界知名，要常常出差，兩岸三地、日韓都有住所，家境很好」，女方則是「慣性外遇的女生」。

台灣徵信社業者CACA於節目「11點熱吵店」大爆娛樂圈秘聞。（台灣節目「11點熱吵店」截圖）

富商人妻出軌知名男歌手 列男歌手2特徵

CACA指出，她接獲富商委託，調查妻子是否有外遇，果然發現端倪。她憶述，有次富商妻子一反常態，出門沒有乘坐私家車或的士，改乘搭捷運到「很偏僻的靠近山上的小巷」，站在巷口，隨後有1部的私家車駛至，「滿高的，肩膀滿魁的」司機下車迎接。CACA說，由於男方戴上口罩黑帽，沒有辦法認出是誰，直至富商妻子上車時，男方為了吻她，拉下口罩，才發現竟是台灣的知名男歌手。

富商委託徵信社調查妻子是否有外遇，果然發現端倪。（示意圖／gettyimages）

豪宅激戰被全程拍下

然而事件還未結束，2人激吻後，隨即開車返回富商豪宅，人妻趁丈夫不在，無視家中監視器與情夫「激戰」，行為相當大膽。CACA亦驚訝指「這個女生厲害就是厲害在，家裏已經有這1台監視設備了，她認定她的先生就是1個不會對她做什麼，或去找這些設備的人」。

男歌手與富商妻子「激戰」過程被家中監視器拍下。（示意圖／gettyimages）

富商反應令人心傷

CACA續說，她們收集好完整證據，與律師討論後，把證據交予這名男歌手、富商及富商妻子協商如何解決，而富商看到2人「激戰」畫面，反應卻令CACA心酸，因對方並沒有大吵大鬧，「常常我覺得到最後一刻，看起來像崩潰的時候，其實就是最冷靜跟最安靜的時刻。其實還會哭還會什麼……都是代表他還有一些想法」。