馬路MMA│紅磡港男vs南亞漢廣東話爆粗互罵　繼而動武叉頸出拳激戰

初則口角時就該控制情緒，以免「繼而動武」！網上流傳1條影片，顯示1名戴帽港男和另1名南亞裔男子在紅磡馬路範圍內爆發爭執，南亞漢操流利廣東話爆粗「X你老XX」，港男同樣以廣東話粗口回敬，大叫「打X謝你」，繼而將臉趨近對方作出挑釁。



南亞漢立即施以叉頸反擊，港男不甘示弱出手還擊，雙方在馬路上拳來拳往，戰況相當激烈，令現場車輛被迫停下「觀戰」。港男打到甩帽露出光頭，南亞漢甚至放下手中鐵鏈出拳，激戰維持大約半分鐘，警員聞訊趕至喝停。港男指着附近泊在馬路的單車，相信屬於南亞漢，聲稱「我喺呢度過緊馬路，呢個人停車，搵條鏈襲擊我」，而警員在場調查，影片便結束。



大量網民留言指「先動手者不對」、「有冇開盤？」、「一齊返差館啦」、「啲車多得佢哋唔少」。



穿黑衣的南亞漢操流利廣東話爆粗「X你老XX」，戴帽港男反駁「打X謝你」，繼而將臉靠近對方挑釁。（網上影片截圖）

南亞漢立即施以叉頸還擊。（網上影片截圖）

南亞漢︰X你老XX 港男︰打X謝你

相關影片在網上瘋傳，長約1分鐘，沒有交代事發日期和時間，但可見是晚上時份，而現場是紅磡蕪湖街和大沽街交界馬路，穿黑衣的南亞漢與穿藍衣、戴鴨嘴帽的港男站在安全島外爆發爭執，附近有1輛單車，燈箱上放有1個膠袋，相信裝有食物。南亞漢操流利廣東話爆粗怒斥「X你老XX」，港男則回敬「打X謝你」，然後將臉靠近南亞漢，作出挑釁。

雙方在馬路大打出手。（網上影片截圖）

南亞漢本身右手持有鐵鏈，但他甚有武德，沒有持鏈打人，放下鐵鏈打「拳頭交」。（網上影片截圖）

放下鐵鏈雙拳齊發

南亞漢施以叉頸，港男捱打後還擊，他們無視其他車輛會駛過，當眾在馬路上激戰，先後在兩邊行車路打鬥，附近車輛恐發生意外，唯有停車「觀戰」。港男被打到鴨嘴帽都飛脫，露出光頭；而南亞漢本身右手持有鐵鏈，但他甚有武德，沒有持鏈打人，相反放下鐵鏈，繼而雙拳齊發。雙方打到勢均力敵，南亞漢強扯港男上衣，雙方僵持不下。

南亞漢放下鐵鏈後，雙方繼續激戰。（網上影片截圖）

由於２人在馬路上打架，車輛恐發生意外，唯有停車「觀戰」。（網上影片截圖）

警員到場調查

打鬥歷時約半分鐘，警員聞訊到場喝止他們停手，港男指住該輛相信屬於南亞漢的單車，聲稱「我喺呢度過緊馬路，呢個人停車，搵條鏈襲擊我」、「我買緊嘢食」，甚至詢問警員有否見到他捱打，警員留在現場進行調查，影片便結束，未知是否有人被捕。

警員到場喝停打鬥鬥。（網上影片截圖）

警員在場調查。（網上影片截圖）

網民估計︰無論打成點，都要返差館

影片引來許多網民留言，指出「因咩事咁激動？」、「打到咁，斷正」、「無論打成點，都要返差館」、「放下鐵鏈，立地打人」，亦有人指雙方都有出手，所以應該「兩都拉」。

（綜合）