台北6人街頭MMA「女神警花」到場支援壓制成焦點 超仙私服照曝光
撰文：中天新聞網
出版：更新：
台北市大同區一間薑母鴨店3日凌晨發生6個人打群架的事件，警方獲報迅速前往處理。
據傳現場一共出動30名警力，在「打成一片」的人堆中，來支援協助壓制的一位顏值、身材條件都極高的吳姓女警，意外成為現場最亮點。
靚到抄牌時被要電話、上綜藝 還熱愛Cosplay 點圖放大看看涉事影片截圖及更多該名「女神警花」的照片：
+24
大同分局對全案做出說明，表示事件發生在今天凌晨0點22分，事發地點在大同區昌吉街「皇茗薑母鴨」。當時巡邏員警發現店內有人在打架，立即上前介入處理。
經調閱監視器畫面，確認是陳姓男子等4人追打林姓男子等2人，衝突起因為雙方在酒後敬酒過程中產生誤會，進而引發口角衝突，雙方共6人全數都被帶回大同分局民族路派出所做筆錄偵訊，全案將依《刑法》第150條聚眾鬥毆及傷害罪嫌進行偵辦。
在現場高達30名員警來處理的這起案件，支援快打勤務的吳姓女警意外成為焦點。據了解，吳姓女警隸屬大同分局民生西路派出所，當時是以快打勤務支援身分到場。因其外型亮眼且處置態度沉穩，被現場民眾拍下照片並上傳至社群平台Threads，引發網友討論，有網友直呼她是「網美等級」。
這位顏值、身材都讓人眼睛一亮的吳姓女警，父母出身泰雅、卑南族，學經歷也頗傲人，對當警察很嚮往，大二時休學跟唸台大物理治療系畢業的哥哥一起準備警察特考，半年後兄妹雙雙錄取消防與行政警察，後來分發至台北市大同分局民生西路派出所服務，曾經在開民眾罰單時被要Line，也上過吳宗憲的節目，算是半個「網美女警」，不過或許是因為盛名之累，她的IG目前暫時呈現關閉狀態，看來是想專心值勤不欲被打擾。
【延伸閱讀】「警界朴信惠」疑爆紅後辭職當網紅捱批 原來已默默憑實力破謠言（點圖放大瀏覽）：
+25
泰國仙氣警花貼性感泳衣照被網民批「破壞警察形象」 IG霸氣回覆「七夕女警」仙氣抄牌照瘋傳 5萬人朝聖跪求位置：被她開單都值台灣美女警花抱流浪貓「求收養」惹網民暴動：這顏值也太高！台女警化身神奇女俠拍滅罪片 曾獲封「警界石原聰美」紅到日本
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】