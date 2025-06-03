台北6人街頭MMA「女神警花」到場支援壓制成焦點　超仙私服照曝光

台北市大同區一間薑母鴨店3日凌晨發生6個人打群架的事件，警方獲報迅速前往處理。



據傳現場一共出動30名警力，在「打成一片」的人堆中，來支援協助壓制的一位顏值、身材條件都極高的吳姓女警，意外成為現場最亮點。

台北3日凌晨發生6人群毆事件，來支援協助壓制的一位顏值身材條件都極高的吳姓女警意外成為亮點。（Threads@rain_tsai）

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大同分局對全案做出說明，表示事件發生在今天凌晨0點22分，事發地點在大同區昌吉街「皇茗薑母鴨」。當時巡邏員警發現店內有人在打架，立即上前介入處理。

經調閱監視器畫面，確認是陳姓男子等4人追打林姓男子等2人，衝突起因為雙方在酒後敬酒過程中產生誤會，進而引發口角衝突，雙方共6人全數都被帶回大同分局民族路派出所做筆錄偵訊，全案將依《刑法》第150條聚眾鬥毆及傷害罪嫌進行偵辦。

在現場高達30名員警來處理的這起案件，支援快打勤務的吳姓女警意外成為焦點。據了解，吳姓女警隸屬大同分局民生西路派出所，當時是以快打勤務支援身分到場。因其外型亮眼且處置態度沉穩，被現場民眾拍下照片並上傳至社群平台Threads，引發網友討論，有網友直呼她是「網美等級」。

這位顏值、身材都讓人眼睛一亮的吳姓女警，父母出身泰雅、卑南族，學經歷也頗傲人，對當警察很嚮往，大二時休學跟唸台大物理治療系畢業的哥哥一起準備警察特考，半年後兄妹雙雙錄取消防與行政警察，後來分發至台北市大同分局民生西路派出所服務，曾經在開民眾罰單時被要Line，也上過吳宗憲的節目，算是半個「網美女警」，不過或許是因為盛名之累，她的IG目前暫時呈現關閉狀態，看來是想專心值勤不欲被打擾。

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