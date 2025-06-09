花$2萬日本影婚照　港女斥：影到我炒晒車極醜惡　網民熱議出事位

結婚是人生大事，不少人都會拍婚紗照留下美好甜蜜回憶。有港女近日於網上發文大呻，去日本花了2萬多港元拍婚紗照，成品卻不太滿意，「啲相影到我炒晒車極醜惡」，只有三分之一照片「叫做見得下人」。她認為「出事位」是化妝太淡太自然，加上攝影師沒就角度拍攝，就連男朋友的領呔也未打好，慨嘆「點估到搵日本人影pre-wedding都炒車」。



有港女近日於網上發文大呻，去日本花了2萬多港元拍婚紗照，成品卻不太滿意。（Threads圖片）

該港女於Threads發文貼出5張婚紗照，問道「認真問，大家覺得pre-wedding影得唔靚，係攝影師問題定係被攝者要為自己外表負責？」。她認為5張照片中，穿和服那張是「炒車相」，自嘲道「睇到自己原來咁醜樣都有啲sadX」。

日本花2萬多港元影婚照不滿成品

港女表示，櫻花季時去日本找了間日本人主理的攝影公司拍婚紗照，他們選了拍婚紗及和服照套餐，包兩個拍攝場地，收費26.4萬日圓（約1.4萬港元），但另外會再根據服裝款式、配件、場地再追加費用，最終「埋單」合共收費42.71萬日圓（約2.3萬港元）。

港女指出，「啲相影到我炒晒車極醜惡」。（Threads圖片）

港女：影到我炒晒車極醜惡

港女認為價錢合理，「但啲相影到我炒晒車極醜惡，出到嚟啲相得三分之一叫做見得下人」。她總結是因化妝太淡太自然，攝影師沒幫忙就角度，「睇真啲連男朋友條呔都未打好」，慨嘆「點估到搵日本人影pre-wedding都炒車」。

她認為5張照片中，穿和服那張是「炒車相」，自嘲道「睇到自己原來咁醜樣都有啲sadX」。（Threads圖片）

網民：接受唔到真實樣VS攝影師問題

有網民留言認為樓主未能接受真實的自己，「總結應該係你接受唔到自己真實嘅樣貌」、「部份港人『P樣』後遺症，日系影自然就話人哋影衰佢」、「想易容嘅話不如去韓國/大陸/台灣影啦，可能比較符合你要求審美」、「我唔覺得影得你醜，反而係好寫實，就係你，冇用美圖秀秀幫你整尖個臉、放大個眼、拉高個鼻，冇整膠你個樣」、「可能審美唔同？日本本身都係追求自然美」。

不過也有網民認為攝影師未夠經驗，「其實唔係個個人都天生靚，但攝影師工作應該要捕捉到主角睇來比較靚的角度」、「最後個兩張抓拍唔得，放大瑕疵位，唔係最佳moment咯，只能夠講呢個team出品唔穩定或者品控做唔好」、「身為1個10年的婚紗攝影師，這組照片我覺得是攝影師的問題多一點」。

港女慨嘆，「點估到搵日本人影pre-wedding都炒車」。（Threads圖片）

港女慨嘆，「點估到搵日本人影pre-wedding都炒車」。（Threads圖片）

樓主：若幫我影返似個正常人就好

樓主其後留言回應網民討論，認為「炒車相」是自己未準備好的樣子，亦認為「正常影相個妝化濃少少，先會上鏡」，她輸在經驗不足，當時沒要求化濃一點，「由頭到尾我都冇話想P到唔似我自己個樣，只係覺得如果可以幫我呢種普通中下樣肥人影返似個正常人就好」。

樓主又稱，她沒想要公審攝影師，「當日佢哋態度係好好的，純粹係想分享下原來喺日本影相係咁樣的」。