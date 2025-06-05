為愛妻減肥！200kg壯男激減44kg　婚禮大蛻變：想給她最好的自己

想減肥，決心必不可少！馬來西亞1名美食男博主熱愛分享美食，而他的體重曾高達191公斤。因感恩於愛侶在他低谷時一直不離不棄，他希望在兩人的婚禮獻上自己美好一面，因此決心減肥。他最終成功在4個月內減掉44公斤，而前後對比之大亦令網民非常震撼，紛紛留言讚揚其毅力。



馬來西亞男網紅阿姆里是美食博主，經常在社交平台分享美食照。（「rifdiamri」IG圖片）

綜合馬來西亞媒體報道，當地31歲男網紅阿姆里於5月27日在多個社交平台帳號上發帖，訴說對妻子的愛意，並感謝妻子在他低潮時的支持，同時附上婚禮現場及減磅前後的對比照。

阿姆里的體重一度高達191公斤。（「Rifdi Amri」facebook圖片）

阿姆里的體重一度高達191公斤。（「Rifdi Amri」facebook圖片）

4個月狂減44公斤

阿姆里是美食博主，經常在社交平台分享美食照，而他的體重一度高達191公斤，並在2023年11月決心減肥，並嘗試進行減重手術。他解釋不可依賴減重手術，術後還必須加上控制飲食及堅持鍛煉。阿姆里經過改變飲食習慣及堅持運動，終於成功在4個月內成功減掉44公斤，以望在婚禮上向妻子呈現自己最好的一面。

想給妻子「最好的自己」

阿姆里在帖文透露妻子對他的重要，「在我快200公斤時，她接受了我，當時我正處於人生低谷！她一直陪伴我、鼓勵我，現在，我要把（體態）最好的自己奉獻給她！」。而婚禮上的他身材勻稱、西裝筆挺，與之前「加大碼」的樣子判若兩人。

阿姆里成功減重。（「Rifdi Amri」facebook圖片）

阿姆里成功減重。（「Rifdi Amri」facebook圖片）

阿姆里又指減重手術後在社交平台分享自己減重的經過，並鼓勵其他和他一樣正經歷減重挑戰的人，勸勉他人堅定決心，不要放棄目標。他又指出「肥胖（的確）並不好看，但慢慢來，享受這個（減肥）過程，不要只設定苗條的目標，而要設定健康生活的目標」。

（綜合）