恐怖人獸交！變態男性侵母馬10分鐘　露鳥畫面曝光　免判監惹譁然

英國發生男子性侵母馬的變態「人獸交」案件。1名疑似有性侵牛隻前科的男子潛入其他人的馬廄，繼而性侵1匹母馬，過程歷時大約10分鐘。雖然閉路電視只是拍到變態男裸露下體離開情景，但女馬主已有合理懷疑母馬被性侵，於是報警求助。警方從受害母馬陰道發現到變態男的DNA，其後追查到疑犯身份，並將他拘捕。變態男承認1項性侵活體動物罪名，辯方律師求情稱，被告案發時放病假，精神狀態不佳，「正經歷1段極度孤獨和孤立無援的時期」，他亦為事件感到悔意，並向女馬主道歉。



法官經審理後，判處被告需履行18個月社區服務令，並要求他接受為期30天的治療，同時下令被告向女馬主賠償299.52英鎊（約3,100港元），法官更向被告發出無限期禁制令，禁止他聯絡女馬主或前往其住所一帶。



承認人獸交的被告認罪後竟逃過牢獄之災，而且毋須登記在性犯罪者名單上。案件引來當地網民譁然，「馬馬很慘」、「罰得太輕了吧」、「好恐怖」，不少人認為理應嚴懲被告。



閉路電視拍到奧吉爾離開馬廄時裸露下體。（網上圖片）

女馬主馬廄飼養設德蘭矮種馬

當地傳媒於6月報道，事件發生在威爾特郡（Wiltshire）特羅布里奇（Trowbridge）1個住宅單位，附近設有馬廄，屋主伍利（Christine Woolley）在馬廄飼養了1匹雌性的設德蘭矮種馬 (Shetland Pony)，名叫卡西奧皮亞（Cassieopia）。

可疑男裸露下體離開馬廄

案發2024年1月24日傍晚6時許，43歲男子奧吉爾（Damion Ogeare）被閉路電視拍到持狗繩進入馬廄，大約10分鐘後裸露着下體離開。伍利收到閉路電視發出的警報，翻查紀錄後驚見這一幕，質疑對方事前視察過環境，然後進入馬廄性侵母馬，於是報警求助。

奧吉爾事後被控1項性侵活體動物罪名，他亦承認罪行。（網上圖片）

受害母馬陰道驗出可疑男的DNA

由於閉路電視清楚拍下奧吉爾容貌，所以警方輕易將他拘捕，並檢獲他犯案時使用的狗繩等證物，相信有人先用繩綁住目標母馬，繼而對牠性侵，警員更從卡西奧皮亞陰道驗出奧吉爾的DNA。

女馬主敦促法官考慮判處被告監禁

奧吉爾事後被控1項性侵活體動物罪名，他已承認罪行。伍利形容被告是「令人感到可怕的男人」，事件令她感到「精疲力竭、憤怒和沮喪」，而且出現失眠，認為其愛馬受害，「徹底摧毀了我對社會的信任，這種行為完全不可接受」，敦促法官考慮判處被告監禁。

被性侵的母馬是設德蘭矮種馬 (Shetland Pony)。示意圖，非涉事馬匹。（AI生成圖片）

辯護律師稱被告精神狀態不佳

辯護律師則表示，除了受害母馬沒有受傷之外，幾乎沒有什麼因素可以從輕發落，但同時強調被告案發時剛接受髖關節置換手術，正在放病假，導致精神狀態不佳，「經歷1段極度孤獨和孤立無援的時期」，被告如今為其所作為為感到後悔，同時想向伍利道歉。

法官批評被告行為引起公眾厭惡

法官獲悉被告懷疑早有前科，因其牛隻同樣掛有犯案時使用的狗繩，但未能肯定牛隻是否同樣受害。法官批評被告行為引起公眾厭惡，「不少法官對大多數案件都習以為常，但有時部份犯罪行為都會令到『釘官』（意即作風嚴厲的法官）望而卻步，是次案件就是其中之一」。

被告無須服刑

法官判處被告履行18個月社區服務令，同時接受為期30天治療，被告需要向伍利賠償299.52英鎊（約3,100港元）包括獸醫費用和購買額外閉路電視費用，法官亦頒下無限期禁制令，禁止被告聯絡伍利或前往其住所。

網民痛批︰判得太輕了

由於奧吉爾毋須入獄，所以其個人資料和罪行都不會被登記在性犯罪者名單上。案件引來當地網民熱議，許多人都認為判刑太輕並不合理，「檢討量刑標準」、「別讓變態男有機可乘」、「不用坐牢？判得太輕了」。

（綜合）