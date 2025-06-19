城巴座位驚見成人情趣用品！旁邊再遺下紙巾 網民笑爆猜是這原因
撰文：桃樂斯
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情趣用品遺留在交通工具上，也太令人尷尬了吧？日前有乘客搭乘巴士時，於上層座位發現1個粉紅色、膠質的條狀物體，相信是成人情趣用品，遂在網上發帖尋失主，尷尬稱「呃…邊個漏咗嘢喺巴士度」。樓主上載的照片見到該物品是在座位與車廂外殼之間的邊沿，而相鄰座位則遺下紙巾。
帖文引來網民爆笑留言，「大姐夫唔見咗」、「邊個咁大頭蝦」、「佢今日深夜應該寂寞難忍」。不過，有人猜測物主只是「喺嗰袋跌咗出嚟啫」，相信並非在巴士上使用。
城巴上層座位驚見情趣用品
該乘客在threads帳號上傳照片，尷尬詢問「呃…邊個漏咗嘢喺巴士度」。從相中可見，城巴巴士上層某排座位被棄置1張紙巾，若然再仔細觀看，便會發現靠窗座位被遺留1個粉紅色、膠質的條狀物體，疑似是成人情趣玩具。巴士出現以上物品實在令人詫異，因此瞬間惹來網民熱議。
網民嘲笑稱物主大頭蝦：今夜寂寞難忍
不少網民趁機留言取笑物主，「大支嘢」、「大姐夫唔見咗」、「邊個咁大頭蝦」、「喺巴士度玩咁激？」、「玩完無手尾」、「佢今日深夜應該寂寞難忍」、「拿去畀狗聞下，或者可以搵到物主」。
有人就表示尷尬，「俾小朋友見到都唔知點同佢講」，亦有網民猜測物主並非在巴士上使用情趣玩具，估計「喺嗰袋跌咗出嚟啫」。
（threads＠ilucnh_gd）
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