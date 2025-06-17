女友很濫交！男生慘被傳染性病：她說讓無套當補償　內情恐更心寒

任何人要保護自己，即使和伴侶「愛愛」，男女都要做足安全措施。台灣1名男生在網上表示，「女友以前大學的時候就玩很大」，4年內有3名男友，踏入社會後更加開放，會和其他男子前往汽車旅館激戰，結果累他染上性病，下體長皰疹，而他逼問後才知道女友出軌一事。男生指女友哀求他切勿公開事件，還指「可以讓我無套（愛愛）當補償」。



台男慨嘆「玩很大的台女只會一直玩下去，絕對不要相信她們說什麼『誰沒有過去』」，大量網民笑言「不管是她的腦子還是你的命根子，都祝早日康復」、「無套當補償，我怎麼感覺是要讓你狀況更慘？」，有網民更分析內情絕不簡單，「她說給你無套當補償，她大概跟別人都無套了」。



樓主發現下體「長1顆1顆的疹子，去醫院看皮膚科說是皰疹」。（Dcard討論區圖片）

女友過往「玩很大」

樓主在「Dcard討論區」表示，自己過往多次詢問才知道女友情史，「以前大學的時候就玩很大」、「4年換3個男友，還每個都同居」。樓主沒有介意，繼續和女友交往，但最近發現下體「長1顆1顆的疹子，去醫院看皮膚科說是皰疹」，他極度懷疑是被女友感染。

男生患皰疹 驚揭女友出軌

樓主於是質問女友，她最初不肯承認，直到樓主出示求醫紀錄，她才交代之前出席閨密生日派對，並和其中1名男子前往汽車旅館「愛愛」，懷疑因而染上皰疹。女友當時向樓主訛稱因飲醉而在閨密住所過夜，事後不知情下把性病傳染給樓主，而她哀求樓主「不要在社群軟體公開，可以無套當補償」。

樓主慨嘆「玩很大的台女只會一直玩下去，絕對不要相信她們說什麼『誰沒有過去』」。（AI生成圖片）

樓主︰玩很大的台女只會一直玩下去

樓主在文中爆粗怒斥「誰敢啊？」，奉勸所有台男，「玩很大的台女只會一直玩下去」，她們不會收斂。

網民︰都已經被她害慘了，怎麼可能還敢無套？

許多網民笑言「愛呀，梅關係，不會疣事的，感染率應該是淋」、「無套當補償是在說什麼，都已經被她害慘了，怎麼可能還敢無套？沒長腦子嗎？」、「無套補償是要把大禮包送你」。

（Dcard討論區）