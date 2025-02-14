情人節做愛務必要戴安全套！17歲女陰部搔癢長異物　同時染3性病

今天（14日）就是情人節了，想要恩愛一下還是要注意，有台灣醫生分享，近日就有一名17歲少女，因陰部有分泌物且搔癢疼痛，於診所診斷陰道滴蟲感染，後續手臂、雙腿出現紅疹，外陰部長出贅瘤，拖延數個月後，由母親陪同就醫，檢驗後確認感染淋病、梅毒與性病疣，提醒民眾性行為務必全程戴套，降低感染性病風險。



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台北巿立聯合醫院昆明防治中心主任王建淳表示，近年來年輕族群及女性個案性病增加快速，可能因為交友軟體或網路通訊便捷，性觀念較開放對於親密關係好奇，以致性行為年齡層下降。缺少性病防範的相關知識，社會氛圍仍對於性病之不友善或歧視，使得有風險行為的民眾羞於接受篩檢，直到身體不舒服就醫後，才驚覺染病。

王建淳強調，不論性別、年齡、性傾向，只要發生不安全性行為，就有可能感染淋病、梅毒、性病疣、愛滋病毒及猴痘（M痘）M痘等傳染病。淋病、梅毒與陰道滴蟲可以使用抗生素治癒，但無法終身免疫，可能重複感染；性病疣可以塗抹藥物、冷凍治療或是手術處理。

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感染愛滋病毒目前雖然仍無法治癒，只要早期發現早期治療，持續穩定服用抗愛滋病毒藥物，可以良好控制如同一般慢性疾病；至於猴痘（M痘）以接種疫苗來預防，高風險群族例如多重性伴侶、性交易服務者或是曾罹患性病者，建議接種2劑猴痘疫苗，保護力可高達9成。性行為應全程正確使用保險套搭配水性潤滑液達到預防效果，杜絕疾病發生。

王建淳呼籲，有性行為者建議至少進行1次愛滋病毒篩檢；有不安全性行為者，建議每年至少篩檢1次。若有感染風險行為，如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染性病等，建議每3至6個月篩檢1次，定期接受篩檢及落實自我健康管理，保護自己也保護伴侶。

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他指出，愛滋病毒是透過血液或體液（精液、陰道分泌物等）接觸黏膜或皮膚傷口而傳染，主要傳染途徑為不安全性行為、血液與母子垂直傳染。

截至113年12月底，全台灣累計通報台藉愛滋病毒感染人數為45,261人，台北巿累計通報感染人數為6,502人，台北巿113年新增通報數為107人，112年同期新增通報數109人，較去年同期下降1.84%，已連續七年持續下降。感染危險因子以不安全性行為為主（佔96.54%）。依感染者年齡層分析，25歲至34歲最高（佔44.1%）；其次是35歲至44歲（佔23.17%），第三名為19歲至24歲（佔18.35%）。

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