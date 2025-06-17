痛失千萬日圓棺材本！85歲獨居父1原因隱瞞　女兒驚悉真相極傷心

騙徒手法層出不窮，老人家隨時成為獵物痛失積蓄！日本1名女子近日返回娘家，而她知悉85歲父親本身有約2,500萬日圓（約133萬港元）「棺材本」，但查看父親存摺後，驚揭突然少了1,000萬日圓（約53萬港元）存款，經查問後才知他遇到騙案，但不想女兒擔心，所以一直沒有透露，總是聲稱「無事」。女兒得知真相後傷心不已，只好陪同父親報警求助。



女兒驚揭父親少了1,000萬日圓（約53萬港元）存款。（AI生成圖片）

85歲獨居父有能力照顧自己

日媒於今年6月報道，85歲遇騙老翁和妻子育有2名女兒，他本身擔任木匠，由於飽受背痛煎熬，所以在75歲時退休，妻子已過世，加上2名女兒嫁人搬到東京，所以只有他獨自留在老家。女兒起初都擔心父親不能照顧自己，但每次返回娘家，都見到父親將住所整理得井井有條，明顯有能力處理好各樣事務。

父親原有2,500萬日圓積蓄

老翁每個月可以領取6萬日圓（約3,200港元）退休金，加上妻子生前努力存錢，所以在銀行存放2,500萬日圓（約133萬港元），2名女兒都知情，所以沒有太擔心父親的生活。由於父女住所距離甚遠，單程需時2小時，所以她們每年只會返回娘家1至2次，並定時致電問候，或者透過社交媒體和父親保持聯絡，而父親總說一切相安無事。

1名自稱來自金融機構的男子上門，聲稱可以提供1次過提取大筆金額存款服務，令到老翁將1,000萬日圓（約53萬港元）存入指定戶口。（AI生成圖片）

驚揭存款少了1,000萬日圓

由於女兒的孩子通過入學考試，所以一家人返回娘家慶祝，卻見到父親顯得較衰老，而眾人打算叫壽司外賣時，父親便取出存摺打算提款購買禮物，其間因前往洗手間而放下存摺。其中1名女兒翻閱存摺時，驚揭存款少了1,000萬日圓（約53萬港元），但仍強作鎮定，平靜地詢問父親發生何事。

父親遇騙損失巨款

父親解釋，前同事表示老年人目前不能1次過提取大筆金額存款，所以他計劃陸續取錢，放到更方便的地方，而他曾在1次聚會說出有關計劃，懷疑其後消息流傳出去。稍後有1名自稱來自金融機構的男子上門，聲稱可以提供相關服務，他便將1,000萬日圓（約53萬港元）存入指定戶口，豈料他想取錢時，帳戶已經失效，他亦無法聯絡對方，相信巨款已被騙走。

老翁不想女兒擔心，所以一直沒有告知自己被騙的事。（AI生成圖片）

2女兒今後頻繁探父

老翁不想女兒擔心，所以一直沒有告知自己被騙的事。女兒其後陪同父親去報警求助，姊妹決定之後頻繁返回老家探望父親。

日本騙案損失金額達452.6億日圓

日本2023年類似騙案多達19,038宗，損失總金額達452.6億日圓（約24億港元），宗數更是逐年增加。當地媒體提醒，獨居老人容易成為詐騙目標，家人之間最好經常保持聯絡，包括上門拜訪，避免老人家遇騙。

（The Gold Online）