65歲獨居漢獲23萬日圓退休金！1原因陷財困極髒亂　兒子回家淚崩

退休後享有豐厚的退休金，理應過得優渥，但可能因突發事故而生變。日本1名65歲男子每月可領取23萬日圓（約1.2萬港元）退休金，在老家獨居貌似可投入個人嗜好盡享清福，惟兒子半年後返回老家，驚見住所髒亂不堪，父親則面黃肌瘦，狀況甚是悽慘。



兒子了解後，得悉原來父親早前病倒，高昂的醫療和護理服務費用令他陷入財困。兒子聞言開始定期探望父親，並為他申請當地政府的長者支援計劃，享用福利服務，其父親終於漸漸回復健康。



田中患病後變得消瘦，而且雙眼無神。（《白日青春》電影劇照）

每月領取23萬日圓退休金 無經濟壓力

日媒於今年5月報道，男子田中裕也（化名）曾在1間大公司工作多年，65歲時退休，每月領取23萬日圓（約1.2萬港元）退休金，自言「幾乎沒有經濟上的憂慮」，雖然老伴逝世，但他都自得其樂，每日打理自己的花園，四季鮮花盛開，在鄰居之間享有盛名，閒時則四處旅遊，退休生活優遊自在。

兒子驚見老家堆滿灰塵無打理

田中兒子知道父親過往舒適退休生活，加上自身工作繁忙，所以沒有打擾老父，直至6個月後放假，返回老家探望老父，最初以為父親繼續健健康康，老家種滿鮮花，但踏入家門，驚見花園破爛不堪，所有鮮花同告消失，雜草叢生，客廳變得邋遢堆滿灰塵，桌上還有剩餸菜。

兒子知悉老父困境，立即聯絡當地福利部門，為父親申請高齡補助。（《一念無明》電影劇照）

父親患病後入不敷出

兒子發現父親躺在房內，不但消瘦，而且雙眼無神。田中解釋早前患病，在醫院留醫多天，由於醫療和護理服務費用高昂，即使有退休金，他都難以負擔，變成入不敷出情況，在長期獨居加上病痛，令到生活質素大幅下滑，但田中不敢告知兒子。

兒子為老父申請高齡補助

兒子聞訊立即協助父親支付醫療和生活費用，而且定期探望父親，包括幫手做家務和打理花園，同時檢討護理服務，轉換了更具成本效益的計劃。兒子更尋求外來支援，聯絡當地福利部門，為父親申請高齡補助，逐漸提升父親生活，花園再次開滿花朵，客廳回復整潔，田中重拾笑容。

日本社會面臨獨居老人生活風險

日本內閣府《高齡社會白皮書》統計，截至2022年，全國有65歲以上人口的家庭高達2,747萬戶，佔所有家庭超過5成，65歲以上獨居者不論男女都有上升趨勢，男性佔15%，女性高達22.1%，預計到了2050年，男性增至26.1%、女性高達29.3%，反映不少家庭將會面臨獨居老人生活風險。

（The Gold Online）