老父患柏金遜症！要求3子女扶養到死　被爆壞到這樣法官判免扶養

年輕時對家人施以家暴，老來想還想被扶養？台南1名老翁患上柏金遜症，喪失工作能力，生活陷入困境，於是向法庭申請要求3名子女每月支付約1.5萬新台幣（約3,700港元）扶養費，直到他離世為止，3名子女中爆老父從來沒有盡過父親責任，更離譜是不但打罵母親，甚至當年索取10萬新台幣（約2.5萬港元）才肯離婚。法官聽罷理據，即時駁回老翁申請，同時免除3名子女的扶養義務。



林翁要求3名子女每月支付約1.5萬新台幣（約3,700港元）扶養費，但3名子女大爆父親從來沒有盡過養育責任。（AI生成圖片）

老翁要求每月約1.5萬新台幣扶養金

台媒於今年6月報道，林姓老翁主張自己患上柏金遜症，已經無法工作，名下雖然有7輛汽車，但全部都是之前從事二手車工作時登記，根本無法使用，沒有經濟價值，所以難以賣車套現，而他所剩的餘款不足以維持生活，所以向台南地方法院申請，要求3名子女每月總共支付最低生活費約1.5萬新台幣（約3,700港元），直到他逝世。

3子女指控父親家暴兼無盡養育責任

但3名子女反指，父母結婚後，父親沒有負起一家人的生活費，反而依靠母親獨力苦撐，父親回家都只會帶走值錢的物品，母親嘗試阻止反而遭打罵，最後母親無法忍受提出離婚，父親要求母親支付10萬新台幣（約2.5萬港）才肯簽字，離婚後父親沒有探望和養育子女。面對子女指控，林翁沒有提出爭辯，等同默認過去劣行。

法官駁回林翁對子女的扶養費申請，同時免除子女對其扶養的義務。（AI生成圖片）

法官免除子女扶養義務

法官認為，翻閱3名子女收入和生活質素評估等資料，指出林女從事教師工作，已婚扶養2名子女，林翁2名兒子均未婚，需要負擔自身生活，他們實在無力支付林翁要求的扶養費用，加上林翁在3人成長過程中沒有履行過父親義務，所以駁回林翁對子女的扶養費申請，同時免除子女對其扶養的義務，全案仍可上訴。

（綜合）