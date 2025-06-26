前男友出軌分手還偷用Netflix！女生改名「偷食男」　再做1事報復

差勁的分手當然不可以再做朋友！國外1名女生因前男友出軌而分手，沒想到對方竟仍繼續使用由她付款的Netflix帳戶，甚至厚臉皮到另設成員頁面繼續追看未看完的劇集。女生於是利用Netflix的兒童模式及「家長控制」功能等，進行一場「小小的報復」，並將方法分享到網上，引來網民分享各種報復前度的招式。



國外1名女生發現前男友出軌分手後竟仍繼續偷用她的Netflix帳戶，「用她的錢」繼續追看未完的劇集。（示意圖，非當事人／ GettyImages）

該名外國女網民在論壇Reddit上發帖，透露她與前男友分手是因為對方出軌，但她發現對方在分手後，竟還厚顏無恥地繼續使用她的Netflix帳戶，甚至創建新的使用者頁面（Profile Page），以便「用她的錢」繼續追看未完的劇集。

兒童模式+家長控制「報復渣男」

不過，她沒有馬上與前男友對質或取消對方使用權，而是默默將使用者頁面改名為「Cheater（出軌的人）」，再設成兒童模式，令對方登入後只會顯示如《Peppa Pig》（粉紅豬一家親）之類沒有暴力的節目，她還將「家長控制」（Parental controls）功能調至最大化，連帳戶頭像都被換成表情哀傷的卡通猴子。

當前男友發現異常後，竟馬上惱怒地傳訊質問她「認真？」，而她亦以單字簡潔回應「是」，然後即時更改Netflix帳戶密碼，並封鎖對方聯絡方式，完成「復仇」最後一步！事後她還在帖文隔空對前男友說，「好好享受你的卡通吧，廢柴（Loser）」。

樓主先將前男友使用頁面改為兒童模式，只能看如《Peppa Pig》之類沒有暴力情節的卡通節目。（Instagram / @gmb）

網民分享串流平台進行「分手小報復」

帖文引起網民熱議，不少網民分享他們如何使用串流媒體服務來「報復」前任，「分手後，我的前任還會用我的 Netflix。《權力的遊戲》大結局那天，我改了密碼」、「我一直等他差不多看完整季時才改密碼」，引來網民大讚是「最佳時機」。

有網民等到前度追看高分神劇《權力遊戲》大結局時才改密碼，獲其他網民大讚是「好時機」。（《冰與火之歌：權力遊戲》截圖）

也有網民表示「我把我前任的亞馬遜帳戶鎖了，把他煩死了。他財務上真的很不負責任，我不想讓他刷爆信用卡。他當時很生氣，因為他正在追看一些節目」、「我在不愉快的分手後，將Spotify設成低音質，禁播含髒話的歌曲，然後創建播放列表『我想念的前任名字』，裏面只有莉莉．艾倫的歌《F**k you》，而這根本無法播放」。

（Reddit）