分手半年兒子前女友不肯搬！霸房白住狂嘥電費　阿媽呻：怎趕走？

熱戀時甜蜜同居，分手竟成賴着不走，怎麼辦？近日有台灣媽媽在網上發帖，稱兒子與前女友分手已有半年，本來2人在家中同居，但分手後女方一直不肯搬走，霸佔客房居住。



台媽一家人多次勸告女生搬遷，但對方既不肯離開，又不肯付租金、水電費等，而且去旅行時沒關冷氣，令房間冷氣長開一周，嚴重浪費電力，種種行為令台媽煩惱不已。



有台灣網民發帖，稱兒子與前女友分手已有半年，但女方一直霸佔客房不肯遷出。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該名台媽在社交平台Threads發帖求助，指兒子與該女生交往後，帶對方回家同居，2人約半年前分手，當時他們未有即時將前女方趕走，讓她就暫時住在客房。台媽透露，「兒子一直都希望把她的東西丟出去，強制讓她搬離」。不過，她當時不希望走到這一步，希望雙方能「好聚好散」。詎料半年過去了，樓主發現兒子的前女友「都沒有要搬走的意思」。

前女友霸客房白住半年

樓主表示已明示暗示過，稱希望對方能搬出去或者當租房子繳付房租、水電費，但對方都不為所動。直至近日兒子前女友出國遊玩，樓主經過客房感到門縫傳出涼意，開門查看才發現對方開了房內冷氣，且已持續1星期沒關。

樓主煩惱不知如何可以令兒子的前女友主動搬走。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

樓主對此感到厭煩，指全家人勸說溝通無果，兒子前女友始終不肯主動搬走，要是發帖詢問是否真的要「強勢」一點，「是不是真的只能走到把她東西放到家門口、改門鎖這步？」。

網民斥女生「厚臉皮」

帖文引起網民熱議，不少人都感到驚訝，「都分手了還能這麼厚臉皮」、「果然人不要臉，就什麼都敢享受」、「都分手了還住別人家裏，這也是很奇葩的人」。亦有人認為樓主決策錯誤造成壞結果，「既然兒子願意強勢，那你何必搶着當好人」、「你所謂的好聚好散也造成今天這個局面，反而你兒子果斷多了」、「真服了你，居然讓她住半年」，另有人建議「勸離不搬離請求警察介入強制她搬遷」。

（Threads）