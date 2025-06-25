偷食人妻遭索償！姦夫賠完反告她︰應分擔一半賠償金　判決出爐

做人最重要是有膊頭，即做錯事承擔責任！台灣新竹1名男子與1名人妻交往，被對方丈夫發現後提告，索償30萬新台幣（約7.5萬港元），姦夫無奈支付，但之後反告女方，主張她有一半責任，理應分擔一半賠償金額，惟法官認為綠帽男當時只是針對姦夫提告，女方的賠償責任沒有因姦夫完成賠償而獲得免除，所以駁回其訴求。



姦夫要求女方分擔一半賠償金額。（AI生成圖片）

姦夫向綠帽夫賠錢後 要求女方分擔一半金額

台媒於今年6月報道，案件在新竹地院進行審理，該名姦夫承認曾與1名人妻交往，婚外情曝光後，遭對方丈夫索償30萬新台幣（約7.5萬港元）。姦夫於2023年12月完成賠償，但他認為是與女方共同侵害原告的配偶權，理應一起承擔賠償責任，所以主張女方應該分擔一半金額。

女方反駁隨時遭前夫追討賠償

女方辯稱，事發後已和丈夫離婚，前夫從未表示原諒她或同意免除其應負的賠償責任，前夫當時向姦夫索償，只是針對他1人，所以她不認同自己應該分擔其一半的賠償金額。

前夫指「這是姦夫要負的責任」，當然前妻都有應負的責任，「但不是現在，因為還要處理一些私人問題」。（AI生成圖片）

前夫認為目前並非追討前妻賠償時機

法官翻查前夫追討姦夫責任案件時的口供，被問到沒有要求前妻和姦夫一起賠償，前夫指出「這是姦夫要負的責任」，當然前妻都有應負的責任，「但不是現在，因為還要處理一些私人問題」。

法官駁回姦夫訴求

法官指出，前夫基於連帶債務的債權人身份，依法同時或單獨請求前宥或姦夫進行全部或部分賠償，前夫在之前訴訟中只要求姦夫賠償，做法合乎法律，女方賠償責任沒有因為姦夫付完賠償金而獲得免除，所以姦夫沒有理據要求平均分擔賠償金，法官駁回其提告，全案可上訴。

（綜合）