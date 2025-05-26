已婚女律師疑出軌3男！傳裸照及淫片：對腹肌有興趣　綠帽夫怒告

妻子出軌當然過份，原來有多名姦夫就更加離譜。台中1名人夫指控律師妻子出軌，不但與多名男子互傳曖昧訊息，而且傳送裸露照片和自慰淫片，甚至購買情趣用品贈予姦夫，言談間更提及「對腹肌很有興趣」。人夫怒告妻子索償300萬新台幣（約75萬港元），法官經審理後，判處人妻和其中1名男子合共賠償20萬新台幣（約5萬港元）。



綠帽夫指控律師妻子出軌，不但與多名男子互傳曖昧訊息，而且傳送裸露照片和自慰淫片，甚至購買情趣用品贈予姦夫。（示意圖/gettyimages）

女律師向多名男子傳送不雅影像 包括裸露自慰淫片

台媒於5月報道，案件在台中地院進行審理，該名綠帽夫與擔任律師的妻子於2017年結婚，育有1名孩子，豈料妻子向多名男子傳送不雅影像，包括裸露自慰影像，而且購買情趣用品贈予對方。

妻子︰對腹肌很有興趣

綠帽夫列出妻子和每名「姦夫」的露骨舉動，與其中1名男子互傳情色對話；又和另1名男律師以健身為名分享裸照，她更聲稱「我對腹肌很有興趣」；妻子更第3名男子深夜通話，時間長達3.5小時，關係曖昧。綠帽夫稱身心受創，證實患有憂鬱症，憤而提告妻子和3名男子，索償300萬新台幣（約75萬港元）。

綠帽夫事後患有憂鬱症，憤而提告妻子和3名男子，索償300萬新台幣（約75萬港元）。（示意圖/gettyimages）

人妻和其中1名男子合共賠償20萬新台幣

法官經審理後，認為妻子和其中1名男子互傳情色對話，內容超出一般社交範圍，明確侵害到人夫的配偶權，加上他們接獲通知，卻沒有應訊和提出書狀爭執，視同承認事件，判處女方單獨賠償15萬新台幣（約3.8萬港元），該名男子則賠償5萬新台幣（約1.2萬港元）。

另外2名男子毋須賠償

至於男律師，法官認為雙方只是討論健身，雖然傳送裸露上身照片，但沒有曖昧對話，難以認定有男女情愫，因而判處毋須賠償；至於第3名男子，綠帽男只能提供通話紀錄，無法證明內容涉及不當關係，同樣免賠，案件仍可上訴。台媒未有提及法官對自慰影像的看法，但相信認為證據不足。

（綜合）