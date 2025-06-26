性騷擾！圖書館驚現變態男　強脫女童襪子稱拍照　他瞎扯：無惡意

遇上可疑要救，記得嚴詞拒絕和求救！台灣彰化縣鹿港鎮1名媽媽在網上表示，其剛剛小學畢業的12歲女兒最近和女同學在鎮內圖書館看書，其間1名可疑男子詢問她們襪子款式，繼而聲稱基於社團工作，要求她們脫襪，讓他拍攝襪子。可疑男更強脫女同學襪子，並稱「出去拍很快就回了」，女兒要求在場拍攝，抑或「去找別人（拍攝）」，可疑男無奈還襪，坐在她們附近懷疑偷拍。



事件引來各界關注，媒體報道指，該名可疑男子事後主動向圖書館和警方「解釋」，辯稱相關行為只是「一時興起」，並無惡意。警方認為男子說法和社會觀感有明顯落差，已經對他進行告誡，並進一步聯結受害女童家長，釐清是否涉及性騷擾或其他非法行為。



該名可疑男子（紅圈）主動向圖書館和警方解釋，辯稱相關行為只是「一時興起」。（網上影片截圖）

中年男詢問襪子款式

台灣1名媽媽6月19日在facebook群組「~~我愛鹿港小鎮~~」交代事件，其12歲女兒剛小學畢業，相約女同學同日前往鹿港鎮立圖書館看書。當時她們坐在2樓，1名戴眼鏡、身材高瘦的中年陌生男子坐在她們附近，之後詢問她們「你們國中襪子是哪種？」，她們不以為意，表示「還沒國中，要升國中」。中年男繼而詢問其升學意願和相關中學女學生襪子款式，女兒解釋是全白，當時她們身穿米白色襪子，夾雜圖案，之後中年男返回原位。

要求2女童脫襪拍攝

之後中年男走近，聲稱要為社團拍攝襪子，目前尚欠2雙，要求她們1人脫1雙，他會將襪子拿出去拍攝。女兒開始有懷疑，反問「不然就在這（拍攝）？」，但中年男稱要連同樓梯一併拍攝，更稱「之前有拍過別人」。女兒反過來要求他出示「過往作品」，但中年男推搪「拍完上傳就把照片刪了」，同時繼續要求「1人脫1雙襪子」。

女童嚴詞拒絕 反遭偷拍

女同學感到猶豫，中年男見狀「就直接上手把同學襪子脫掉拿在手上」，並稱「出去拍很快就回了」。女兒大怒稱「不然就在這裡拍，不然就不要」，中年男建議一起「去後面，腳可以伸直」，女兒直言「（中年男）還是去找別人」。中年男無奈還襪一度離開，但他之後坐在她們附近懷疑偷拍，她們見狀前往館內其他地方，中年男最終離開圖書館。

有變態男在鹿港鎮立圖書館出沒。（鹿港鎮立圖書館facebook專頁圖片）

民眾反映現場一帶有人想買二手襪

人母形容女兒對事件「感覺不適」，提醒女性朋友要多加注意，同時「希望相關單位也幫忙注意」。另有民眾同樣表示，發現有可疑人士在圖書館和桂花巷藝術村一帶流連，主動接觸孩童，詢問襪子等私人物品，甚至表達購買意願，行為詭異。

涉案男子︰一時興起

事件隨即引來各界關注，連媒體都作出報道，該名男子翌日（20日）主動向圖書館及警方「解釋」，其行為只是「一時興起」，沒有任何惡意。

人母形容女兒對事件「感覺不適」。（AI生成圖片）

警方即場告誡 循性騷擾方向調查

警方經調查後，認為對方說法和社會觀感有明顯落差，即場進行告誡，警方將會進一步聯絡受害女童家長，調查事件是否涉及性騷擾或其他不法行為。警方將加強館內及附近巡查，呼籲家長陪同孩童出入公共場所，避免孩子單獨接觸陌生人，若民眾發現類似可疑行為，立即通報現場工作人員或致電110報案。

圖書館提醒發現可疑行為 請即通知職員

鹿港鎮立圖書館亦在facebook回應事件，提醒家長提高警覺，留意孩童和陌生人之互動狀況，避免單獨接觸不明人士，若發現有類似可疑行為，請即時通知現場工作人員，館方「將持續強化現場巡視與人員警覺，營造安心的公共環境」。

並非首次偷拍事件

據了解，是次事件並非鹿港鎮立圖書館首次偷拍事件，2024年12月有男子持手機到處拍攝錄影。

（綜合）