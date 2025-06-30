賽馬旅遊吸內地Gen Z客　讚體驗超預期：香港之行最刺激難忘一站

政府於去年《施政報告》中提出「無處不旅遊」理念，拓展更多香港特色旅遊項目吸引旅客，當中包括賽馬旅遊。有內地年輕過夜旅客分享觀賞賽馬體驗，大讚無論是賽事期間場內的熾熱氣氛、在沙圈近距離觀察賽駒等難忘體驗，以至場內各項互動體驗設施、餐飲和商品配套，均令他們對馬場之旅十分深刻難忘，日後會推薦親友來港時到訪馬場，並期望馬場未來增添更高娛樂性、互動性更強的設施。



在賽馬旅遊帶動下，2024/25馬季首八個月兩個馬場已經吸引超過14.3萬名旅客入場觀賞賽事，比上個馬季全季總數大幅增加53.8%，當中更不乏內地Gen Z世代年輕旅客。



楊沐霖（右）表示，自己一直對賽馬運動深感興趣，也知道賽馬是香港的標誌，因此訪港4天期間，和女友尹金鈴（左）一同到沙田馬場觀賞賽事。（鄭子峰攝）

北京旅客對賽馬感興趣特意到訪 參考小紅書、官網計劃行程

從北京遠道而來香港的楊沐霖和女朋友尹金鈴趁暑假安排十多天的旅程，一程多站遊覽香港、澳門以及東南亞地區。楊先生表示，自己一直對賽馬運動深感興趣，也知道賽馬是香港的標誌，因此訪港4天期間到沙田馬場觀賞賽事，事前更透過香港賽馬會網站以及社交平台小紅書規劃行程，例如預訂場內餐廳。

楊說，自己很喜歡馬匹奔馳的感覺，當日賽事開始前，他亦特意前往沙圈近距離觀察馬匹的臨場狀態，認為有助選出心水馬匹。

二人近距離直擊賽馬衝線的關鍵時刻，楊沐霖（右二）於賽後頻呼「熱烈！激動！」，大讚「周圍氣氛非常好，然後大家也看得比較投入。」（鄭子峰攝）

近距離直擊賽馬衝線 大讚氣氛熾熱

離開沙圈後他們隨即轉往終點旁觀賞賽事，近距離直擊賽馬衝線的關鍵時刻，賽後楊沐霖頻呼「熱烈！激動！」，又稱「周圍氣氛非常好，然後大家也看得比較投入。」除了觀賞賽事，二人亦到場內互動體驗專區，試玩多款電子運動訓練設施，例如模擬騎師出賽策騎的「競馬實戰」、考驗手眼協調的「滾球競馬」遊戲等。

楊沐霖和尹金鈴到馬場「遊客專區」體驗騎師過磅等賽馬前後過程。（鄭子峰攝）

連串體驗配套環環相扣 對年輕旅客極具吸引力

楊沐霖盛讚，由沙圈看馬、觀賞賽事，以至互動體驗、餐飲、商品各項配套，各個環節結合起來「非常有意思有意義」、「整個的體驗感非常強烈！」無論是設施和體驗對年輕人都極具吸引力，形容這次馬場之旅感受深刻，而平時甚少在小紅書發帖的他亦考慮為這次活動發文，日後亦一定會向朋友推介馬場行程。

二人在場內餐廳「駿星匯」品嚐本地特色小食。（鄭子峰攝）

作為Gen Z新世代，他期望未來馬場有更多新設施和體驗，例如引入VR虛擬實境，結合AI人工智能為遊客提供互動體驗，豐富觀賞賽馬體驗，又認為公共區域和遊樂場地可多加指示，甚至派發獎勵小紀念品來吸引更多人參與體驗。

在賽馬旅遊帶動下，2024/25馬季首八個月兩個馬場已經吸引超過14.3萬名旅客入場觀賞賽事，比上個馬季全季總數大幅增加53.8%，當中更不乏內地Gen Z世代年輕旅客。（鄭子峰攝）

另外兩位同日到訪沙田馬場的內地年輕旅客米方瑜和史一帆同樣來自北京。二人趁周末結伴乘高鐵快閃兩日一夜訪港，除了尖沙咀、旺角、銅鑼灣等遊客區外，離港前特意抽空到訪沙田馬場觀賞周日賽事。

同樣來自北京的內地年輕旅客米方瑜（右）和史一帆（左）表示，在小紅書上看到別人分享到訪馬場的經驗，加上在港工作的朋友推薦，所以決定前來觀賞賽馬。（鄭子峰攝）

旅客快閃訪港觀賞賽馬 大讚設施體驗豐富超乎預期

她們表示，在小紅書上看到別人分享到訪馬場的經驗，加上在港工作的朋友推薦這項富香港特色的活動，所以決定前來觀賞賽馬，到場後才發現除了觀賞賽馬外，場內餐飲、配套娛樂休閒設施一應俱全，活動體驗比想像中豐富得多，日後希望能再次到訪。

米方瑜（左一）表示，場內餐飲、配套娛樂休閒設施一應俱全，活動體驗比想像中豐富得多，日後希望能再次到訪。（鄭子峰攝）

米方瑜表示，今次到訪沙田馬場是她首次有機會近距離看到馬匹，例如在沙圈可以近距離看到馬匹狀態是難得的體驗，而在終點線前觀賞賽事直擊賽駒衝線一刻更是「十分緊張刺激、蠻心動的」。她又指，與其他本港旅遊景點相比，觀賞賽馬的體驗較悠閒，而且體驗獨特難忘，期待下次訪港時再次到訪馬場。

米方瑜（右二）表示，今次到訪沙田馬場是她首次有機會近距離看到馬匹，在沙圈可以近距離看到馬的狀態是難得的體驗，而在終點線前觀賞賽事直擊賽駒衝線一刻更是「十分緊張刺激、蠻心動的」。（鄭子峰攝）

盼馬場增添更多娛樂互動設施和體驗 不同形式享受賽馬

史一帆亦大讚現場氣氛十分活躍興奮，場內年輕人比她想像中多，而且配套設施十分豐富，「即使是遊客來馬場玩一玩、走一走，也是一個很舒服、很特別的體驗」。她期望，馬場日後增加更多富娛樂性和互動性的設施，以及期望有更多和馬匹接觸互動的活動，讓訪客即使不很了解賽馬，也可以不同形式參與其中，體驗賽馬樂趣。

馬會早前指， 銳意更進一步，發展成為全球體育娛樂品牌， 透過整合賽馬、馬術運動及娛樂的全方位體驗，擴大接觸層面，包括年輕一代，並拓展海外及內地觀眾群。

在賽馬旅遊帶動下，2024/25馬季首八個月兩個馬場已經吸引超過14.3萬名旅客入場觀賞賽事，比上個馬季全季總數大幅增加53.8%，當中更不乏內地Gen Z世代年輕旅客。（鄭子峰攝）