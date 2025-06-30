24歲男泳池派對溺斃　周圍全是人卻無人施救　目擊者：以為他在玩

在人群眼前遇溺卻無人救助！印度近日發生1宗溺斃命案，當地1名24歲男子跟隨朋友出席泳池派對，其間不幸遇溺。男子在泳池中央掙扎近2分鐘，雖然泳池中有不少人，但卻無人對他施救，有人聲稱看不到，有人則承認有看到但以為他在開玩笑。結果男子就在人群中央溺斃，就算之後被抱出水面送院搶救卻已返魂乏術。



印度24歲男子辛格（紅圈示）於6月23日凌晨在泳池派對中溺斃。（X影片截圖）

綜合印媒報道，事發於印度北方邦坎普爾市（Kanpur），24歲男子辛格（Shikhar Singh）與朋友一同出席市內一場自6月22日晚間開始的泳池派對，辛格於6月23日凌晨遇溺身亡，事發過程被監控完整拍下。

CCTV揭死者池中心掙扎卻無人救援

從網上流傳的2分12秒監控影片可見，辛格最少在泳池中央撲騰掙扎2分鐘，其間他的雙腿伸出水面，之後又沉入水中，不久後一動不動在池中浮沉，並隨水漂向池邊。在此期間，池中不少人在嬉戲，也有人也泳池旁走動，卻無人對在附近掙扎的辛格有反應。直至2分鐘後，辛格的朋友查覺不妥，終於從水中將辛格救出，隨即叫救護車到場。

辛格在泳池中央掙扎2分鐘，其間他的雙腿伸出水面。（X影片截圖）

辛格失去意識，隨水漂向池邊。（X影片截圖）

辛格之後被送往醫院搶救，惜最終不治身亡，遺體已被送去屍檢。辛格父親透露，只知道辛格於6月22日晚間隨友前往市內參加泳池派對，而辛格母親及姐妹得知辛格死訊後，情緒崩潰暈倒。據知，辛格是家中唯一兒子，生前從事承包商工作。

辛格是家中唯一兒子，生前從事承包商工作。（X圖片）

有人目擊經過卻以為在「開玩笑」

而泳池派對參與者中，有人表示沒有留意到辛格情況，亦有人表示有見到，但以為對方只是開玩笑，直至辛格在水面漂浮，眾人才知道他遇溺。當地警方表示，監控影片並無異常，初步判斷辛格之死為意外，詳情仍有待查明。

（綜合）