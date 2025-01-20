7歲自閉男童離家翌日陳屍河邊！疑失足溺斃　揭兄長做漏1事釀悲劇

馬來西亞發生男童溺斃事故。當地1名患有自閉症和過度活躍症的7歲男童突然離家失蹤，家人大驚四處尋找，並在住所附近溝渠發現男童的衣褲、拖鞋和尿片，但卻不見其蹤影，家人只好報警求助。事發後翌日，警員在附近河邊發現男童的屍體，初步相信他離家後不慎跌入河流溺斃。而調查後懷疑男童胞兄外出時沒有將門關好，令到弟弟有機會自行離家，但案件沒有刑事成份，無人被捕。



患有自閉症和過度活躍症的7歲男童菲拉斯失蹤後，家人和警員四出尋找，但終迎來死亡噩耗。（網上圖片）

家人嚴防男童走近危險位置

據了解，涉事家庭住在默貢（Mergong）鋼沙路（Jalan Gangsa）東姑達玻花園（Taman Tunku Tabor），父母育有4名孩子，當中7歲幼子菲拉斯患有自閉症和過度活躍症，母親不時駕駛電單車接載他，並一直嚴防菲拉斯走到危險位置。

案發今年1月10日，消息稱，當時菲拉斯的三哥離家外出，懷疑沒有關好院子籬笆，令菲拉斯可以自行離開住所。至當日下午4時許，母親發現菲拉斯不在家中，於是和其他家人四處尋找，結果在距離住所約20米的溝渠發現菲拉斯的衣褲、拖鞋及尿片，但仍未見其人，於是報案。

警員指着伏屍現場，相信男童意外跌入河中溺斃。（網上圖片）

警方懷疑男童不慎跌入河流

警員接獲報案後即趕到菲拉斯住所一帶進行搜索，但受限於天氣不佳和天色昏暗，所以無法在河面尋人。至翌日（11日）早上，警方再次展開尋人行動，包括坐船在河面進行救援，結果在早上8時許，警員在距離菲拉斯住所約100米的河邊發現1具男童遺體，經調查後證實是菲拉斯。

當地警方同日召開記者會交代案情，初步相信男童死於溺斃，懷疑他不慎跌入河中出事，遺體已移送到醫院進行解剖，以確定死因。警方仍在調查案件，目前循猝死角度跟進，相信沒刑事成份。

（綜合）