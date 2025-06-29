水上樂園泳客跌NuBra！男職員大聲問：邊個跌咗？　1舉動全場笑瘋

失物認領請注意！有港女日前到水上樂園玩，其間場內疑有泳客不慎跌出NuBra（可稱為隱形內衣、胸墊、胸圍、胸貼等），有男職員拾起後，便站在池邊想尋找失主，大聲詢問：「邊個跌咗？」但因無人上前認領，他只好將NuBra掛在池邊，場面既尷尬又爆笑。有網民笑稱「咩牌子？大伏」、「睇下邊個friend個胸縮咗水，幫佢認領返」。



無人認領的肉色泳衣胸墊被掛在池邊，相當顯眼。（threads圖片）

水上樂園女賓客不慎跌NuBra 無人認領場面爆笑

該女生在threads帳號發帖，指日前到海洋公園的水上樂園玩，其間突然有工作人員拿着1個NuBra，詢問在場人士「邊個跌咗？」，樓主當時暗笑，「正路都唔會有人認啦」。由於果然無人認領，工作人員只好將NuBra貼在牆上，惹來全場爆笑。從相中可見，無人認領的肉色NuBra被掛在池邊，可謂相當顯眼。

網民笑瘋：咩牌子？大伏

帖文引來網民爆笑，「呢個真係笑咗」、「有無人笑到遇溺？」、「咩牌子？大伏」、「即係現場有人凸點」、「睇下邊個friend個胸縮咗水，幫佢認領返」、「見大家咁靜喺度飄，畀啲歡樂大家精神下」。

有男工作人員雙手拿着胸墊，露出尷尬笑容，站在池邊企圖尋找失主。（threads圖片）

男工作人員雙手拿胸墊 露尷尬笑容尋失主

有在場人士另外貼出照片，當時1名男工作人員雙手拿着胸墊，露出尷尬笑容，站在池邊企圖尋找失主，可惜無人認領，網民遂讚揚他專業，「拎起嗰下都相當勇敢」、「佢應該掉落水等物主執返」。另有人補充，「之後仲搞笑，佢掛咗喺欄杆位，跟着後面有成班小朋友經過，佢急急腳攞落嚟擺返喺池邊」。

（threads＠cyc_valeria）