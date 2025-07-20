炎夏女生私處痕癢傳異味？醫生列3問題︰如細菌度假村　附防菌6招

夏天容易出汗，如果處理不當，身體部位隨時變成細菌温床。台灣1名醫生表示，部份女士們可能會發現內褲濕黏、私處搔癢難耐，甚至異味飄散，列出3個常見的夏季私處問題，同時提供6大方法保持私處健康。



夏日炎炎，不少女士私處痕癢，甚至散發異味。（AI生成圖片）

細菌黴菌豪華度假村

胸腔暨重症專科醫師黃軒在其facebook專頁表示，盛夏來襲，導致氣溫和濕度飆升，相信不少女士私處痕癢，甚至散發異味，「其實夏季濕熱是私密處問題的溫床」，在高溫和上濕度環境下，汗水和分泌物容易導致細菌和黴菌滋生，「簡直是細菌、黴菌（特別是白色念珠菌）的豪華度假村」，以下是3個常見的夏季私處問題︰

3個常見的夏季私處問題

1. 念珠菌感染

念珠菌是1種酵母菌，通常存在於人體，但在潮濕溫暖的環境下會過度生長，夏季穿上緊身不透氣的衣物，抑或長時間潮濕，都會增加感染風險。1項發表於《The Lancet》的醫學研究指出，念珠菌感染在夏季有上升趨勢，女病人通常出現劇烈搔癢、豆腐渣狀或乳酪狀分泌物、紅腫、灼熱感。

清潔時，用溫水由前至後清洗，過度灌洗陰道內部反而會破壞好菌生態，選擇pH值溫和、無香料的私處專用清潔產品或清水即可。（AI生成圖片）

2. 細菌性陰道炎

當私處的PH值失衡，乳酸菌就會減少，厭氧菌增多，就可能引發細菌性陰道炎。夏季頻繁出汗、私處清潔過度或不足，都可能影響PH值，刊載於《Front Cell Infect Microbiol》的文獻指出，陰道菌群失衡是細菌性陰道炎的主要原因，而不良的衛生習慣和環境因素會加劇這種失衡，患者出現魚腥味分泌物，特別是性行為後或月經期間，就會有稀薄灰白色分泌物，以及輕微搔癢。

3. 夏季毛囊炎

夏季流汗多，加上悶熱的環境，毛囊容易受到細菌感染，導致發炎，除毛後的傷口也可能增加感染風險，國際期刊證實潮濕環境和皮膚摩擦是毛囊炎的常見誘因，夏季是高發季節，病人私處毛髮根部出現紅色丘疹、膿皰，伴隨搔癢或疼痛。

運動後務必盡快更換乾淨衣物，保持私處乾爽是預防感染的黃金法則。（AI生成圖片）

6大方法保持私處健康

黃醫生提出7個私密處保養攻略：

1. 內褲材質大革新

女士應該丟掉不透氣的化纖內褲，棉質或竹纖維等透氣吸濕材質，才是私處的最佳夥伴。

2. 清潔有技巧

清潔時，用溫水由前至後清洗，過度灌洗陰道內部反而會破壞好菌生態，選擇pH值溫和、無香料的私處專用清潔產品或清水即可。

3.保持乾爽

運動包括游泳後，務必盡快更換乾淨衣物，保持私處乾爽是預防感染的黃金法則，如果分泌物較多，可以使用護墊，但記得勤加更換。

胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒女士，如有不適，請盡快求醫。（facebook專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」圖片）

4. 飲食助攻

益生菌是私處好菌的「神隊友」，多攝取優格、發酵乳等富含益生菌的食物，抑或諮詢醫生後服用益生菌補充劑，幫助維持私處健康菌叢。

5. 避免刺激

香水、化學清潔劑、有香味的衛生棉或護墊，都可能會刺激私處，繼而引發不適，選擇無香料和無刺激的產品，向私處提供溫柔呵護。

6. 不適時應立即就醫

如果搔癢、分泌物異常、異味等症狀持續發生，甚至病情惡化，請立即求醫，早期診斷和治療「才能避免小問題變成大麻煩」。

（facebook專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」）