女神私處傳異味　床戰男頂唔順嗌：嗚哇！好臭！　床邊作嘔3分鐘

內地1名男子有幸與女神纏綿，可是卻出乎意料地遇上「床上悲劇」，他疑聞到女方私處傳出濃烈異味，忍不住直呼：「嗚哇！好臭！」更在床邊作嘔整整3分鐘。不過崩潰過後男子仍忍臭繼續床事，片段其後被上載至成人網站



翻查資料，該影片早於數年前已曾在網上瘋傳，其後不斷被翻出，近日又再被翻炒，不少網民質疑片段內容是否屬炒作，「真的會臭到讓人想吐？」、「如果這樣真，他還能繼續嗎？」。



網上流傳片段，指內地1名男子與床伴纏綿時，疑難忍對方私處味道當場作嘔。（網上影片截圖）

男子喊「嗚哇！好臭！」後作嘔

有關片段近日在社交網站再度瘋傳，引起網民熱議，片段標題指該對男女是床伴，早前相約到酒店歡好，在床上纏綿期間，男子突然問女伴：「怎麼紅的啊？沒月經嗎？」女子即時否認，又要求他繼續。沒料這時男子忍不住直呼：「嗚哇！好臭！」然後在旁邊作嘔。

網上流傳片段，指內地1名男子與床伴纏綿時，疑難忍對方私處味道當場作嘔。（網上影片截圖）

網上流傳片段，指內地1名男子與床伴纏綿時，疑難忍對方私處味道當場作嘔。（網上影片截圖）

女子辯稱是「血的味道」

男方一直作嘔，甚至一度躺下休息，更直接詢問女方「是不是有風流病」。女子聞言否認，反駁稱可能是「血的味道」，又指自己有清潔私處。然而男子未有停止作嘔，其間又崩潰稱：「妳這是什麼味啊！」過了約3分鐘，男子休息過後才回復精神，稍作清潔後決定忍臭繼續纏綿。

過了約3分鐘，男子休息過後才回復精神，稍作清潔後決定忍臭繼續纏綿。（網上影片截圖）

片段被上載至成人網站

片段被上載至成人網站引起網民注意，有人看完整個過程感到非常好奇，不禁於討論區發文詢問：「真的會臭到讓人想吐？」帖文引出不少「老手」，有人認真分享，稱個人衛生習慣非常重要，一旦私處遭到感染或會引來「恐怖」後果，「有碰過很認真洗過了，還是有味道的，沒洗的聞到會死人」、「真的會，細菌感染的話會超臭」。

亦有網民「錯重點」，笑指片中男子是「勇士」，不明白他為何能忍受味道繼續激戰，「聽那乾嘔聲，我都覺得我好像聞到那臭味了」、「快笑死！他還做得下去喔」、「看他嘔的樣子，應該真的很臭」。不過，不少有網民質疑片段屬擺拍炒作，旨在以誇張畫面吸引人氣，呼籲毋須太認真。

【醫生教路！5種分泌物顏色檢測私處有無感染】

台灣婦產科醫生陳保仁曾在《妹妹幸福診所》節目中分享，指女性私處的味道受細菌、分泌物種類以及私密處的酸鹼值影響，尤其是「溫暖、潮濕、封閉」的3大條件，就非常適合細菌生存。

透過分泌物的味道、刺癢程度、顏色差別，可以區分成生理性白帶及病態性白帶，以分辨有否感染，「私密處是淡淡的白色、一點點黃也還好，但如果出現黃綠色如化膿般的顏色，出現魚腥味、腐敗臭蛋的味道，就要盡快就醫」。他提醒，女士日常應避免盡食過量辛辣、咖啡、酒、茶等刺激性食物，日常穿着也應以透氣棉質內褲為主，避免緊身褲、絲襪、內搭褲等多層次穿搭，以免悶出病來。

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